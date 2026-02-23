La legendaria conductora Mirtha Legrand se prepara para festejar sus 99 años en una reunión íntima que, como cada año, tendrá lugar en la residencia de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque.

La celebración promete combinar la calidez familiar con la presencia de destacados referentes del espectáculo argentino que se reunirán para celebrar a la diva de los almuerzos.

Entre los invitados se encuentran Susana Giménez, Adrián Suar y Pablo Codevila, quienes se sumarán a la mesa para homenajear a la conductora. La organización del evento está a cargo de Ramiro Arzuaga, el colaborador de Mirtha que hace más de 10 años es el encargado coordinar todos los detalles del evento.

Según adelantaron fuentes cercanas, Mirtha recibirá a sus invitados en la noche del lunes. Además, lucirá dos cambios de vestidos, realizados por Iara Alta Costura y Claudio Cosano, aunque todavía no se sabe cuáles serán los colores elegidos por la estrella máxima de la TV.

El cumpleaños de la conductora se convierte, año tras año, en un “evento nacional” esperado tanto por allegados como por la prensa que se dirige al lugar a cubrir el acontecimiento.

Mirtha Legrand es un ícono de la cultura argentina y su cumpleaños será una mezcla de homenaje, afectos y admiración que refleja su vida y trayectoria de quien se mantiene vigente a lo largo de 70 años de historia televisiva.