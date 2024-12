Mirtha Legrand volvió a reunir a figuras destacadas en su mesa de El Trece, como ya es tradición en su programa. Sin embargo, esta vez hubo algo especial: además de su habitual elegancia y sus profundas conversaciones, la “Chiqui” dejó a todos sin palabras al cantar en vivo durante el show, mostrando un lado menos conocido de su talento.

Durante el programa de Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha, su icónico programa, la diva no solo brilló con su vestido verde nacarado de Iara Alta Costura y sus impactantes joyas, sino que también mostró una faceta inesperada al entonar una canción. Acompañada por el cálido aplauso de sus invitados, entre los que se encontraban Agustín “Rada” Aristarán y Marixa Balli.

Legrand, que siempre destacó por su refinamiento y elegancia, eligió un clásico de la música argentina para su debut vocal en televisión. “Amo esta canción, me trae recuerdos muy lindos”, confesó antes de cantar. El momento se convirtió en uno de los más comentados de la noche, ganándose elogios en las redes sociales.

Puede interesarte

El momento inesperado se dio en medio de una conversación sobre música y espectáculos, cuando Mirtha decidió compartir su talento vocal. Con su carisma característico, invitó a la audiencia a disfrutar de un repertorio breve pero emotivo. “No lo había planeado, pero comentó entre risas tras terminar su interpretación.

Mirtha Legrand confesó en vivo que casi no invitaba a Edgardo Alfano a su mesa

Durante el programa, Mirtha Legrand protagonizó un momento inesperado al realizar una confesión humorística que descolocó a sus invitados. En medio de los festejos por el reciente campeonato de Racing en la Copa Sudamericana , la conductora, reconocida hincha de “La Academia”, descubrió a Edgardo Alfano con una frase sin filtros.

Para cortar un poco con los escándalos de la semana 🔥 Mirtha Legrand terminó cantando en su programa #Mesaza #LaNocheDeML #Genia 😃 pic.twitter.com/I4SNcOath7 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) December 1, 2024

La diva reveló que estuvo a punto de no incluir al periodista en su mesa debido a su fanatismo por Independiente, histórico rival de Racing. “De hecho, casi no te invito hoy. Dije ‘No, no lo voy a invitar, no lo siento en la mesa conmigo’. Pero después la verdad es que te aprecio mucho”, comentó Mirtha con su característico estilo, logrando que los presentes se rieran del inesperado planteo.