Mirtha Legrand habló del romance de Javier Milei y Fátima Florez.

Es que la humorista y el candidato presidencial de La Libertad Avanza se conocieron en su programa. “Él estuvo brillante y ella preciosa”, recordó la conductora.

La diva de los almuerzos se refirió a su rol de "celestina inesperada". "¿Qué me decís? Es increíble", señaló Mirtha, sorprendida con la noticia del romance.

"Creeme que no me di cuenta en ningún momento. Ahora vi el momento en que se conocen en la mesa, él todo cordial, como es siempre. Pero no me di cuenta. Yo cuando me enteré no podía creerlo. Pero me alegra", aseguró Mirtha, recordando aquella participación de Fátima y Milei en su programa, en el que la humorista imitó a Cristina Fernández de Kirchner y protagonizó un divertido momento al aire con el político.

Consultada acerca de cómo se enteró del “bombazo político-mediático”, Mirtha reveló que fue por la televisión. Y remarcó: “Esto fue en diciembre. Ese día Fátima estaba muy bonita, preciosa y él estuvo brillante”.

Además, señaló que le ve futuro a la pareja del momento."Sí, yo creo que sí. Me hace gracia".

"Hoy soy la estrella del día", sentenció Mirtha, que opinó que el batacazo de Milei en las PASO 2023 fue "sorpresivo".