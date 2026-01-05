Mirtha Legrand aprovechó el primer fin de semana del año para divertirse en la noche marplatese y decidió ir al teatro a ver a Fátima Florez al teatro.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, la Chiqui fue ovacionada por el público que aguardaba su llegada en la puerta del Teatro Roxy. La diva fue recibida por Fátima Florez, Marcelo Polino y el ballet folklórico Pampas Bravas, quienes se mostraron contentos y orgullosos por la presencia de la conductora.

Durante la función, Mirtha disfrutó de un show marcado por el despliegue técnico y una amplia variedad de imitaciones. Entre ellas, Fátima Florez interpretó a figuras nacionales e internacionales como Lady Gaga, Michael Jackson, Karol G, Gilda, Lía Crucet, Yanina Latorre y Susana Giménez.

Puede interesarte

Uno de los momentos más destacados y esperados de la velada fue la imitación de la propia Mirtha Legrand, que provocó risas y aplausos en toda la sala.

Finalizado el espectáculo, Florez bajó del escenario para saludar a la conductora y destacó el cariño del público hacia Legrand y el impacto que genera su presencia en cada lugar al que acude La Chiqui.

Puede interesarte

Por otra parte, Mirtha agradeció el recibimiento y elogió el trabajo del elenco. Además, expresó su deseo de que el teatro se mantenga con salas llenas durante toda la temporada y aprovechó para adelantar algunos de los invitados que tendrá en el debut de su programa.