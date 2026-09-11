Mirtha Legrand fue internada en el sanatorio Mater Dei a raíz de la bronquitis que padece desde la semana pasada, razón por la cual tuvo que suspender la grabación de su último programa, que estuvo a cargo de Juana Viale, su nieta.

Según se pudo saber, la diva de 99 años se encuentra de buen ánimo, incluso se mantiene al día con sus conocidos hablando por teléfono, y los médicos la están controlando por prevención y para que ella se quede tranquila respecto de su estado de salud.

De acuerdo con la información que obtuvo este medio, la conductora permaneció internada durante el día de ayer y pasó la noche en el centro de salud mientras los profesionales continúan realizándole estudios de rutina y control.

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Estos son cuadros que generan cierta preocupación en La Chiqui, motivo por el cual los médicos prefirieron tomar precauciones para darle tranquilidad y que esté controlada, teniendo en cuenta la edad de la conductora.

“Evoluciona favorablemente”, pero seguirá internada

El Sanatorio Mater Dei dio a conocer este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el lunes por un cuadro respiratorio bronquial. Según informó la institución, la conductora evoluciona favorablemente y no presenta complicaciones.

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“La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, señala el comunicado difundido este 9 de septiembre y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.