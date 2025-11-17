Mirtha Legrand protagonizó uno de los momentos más tensos de su programa al enfrentar en vivo a Fabiola Yañez y volver sobre la polémica fiesta de Olivos. La diva no demoró en ir al punto: “¿El festejo de tu cumpleaños en plena pandemia, lo organizaste vos?”, preguntó con firmeza.

La ex primera dama respondió: “No lo organicé yo”, pero Mirtha insistió: “¿Él lo organizó? ¿Eran invitados tuyos o de él?”. Fabiola afirmó que “eran personas que estaban trabajando en la quinta”, lo que no calmó la curiosidad de la conductora.

La tensión creció cuando Mirtha recordó su dolor personal durante la pandemia. “Yo te estoy ayudando para que confieses todo… Mi hermana gemela falleció en plena pandemia y yo la vi por televisión. No pude asistir y vi cómo llevaban el ataúd en un carrito”, lanzó, en uno de los momentos más duros de la entrevista.

Puede interesarte

Yañez intentó explicar su postura y pidió disculpas públicas: “Yo no voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos… No fue un brindis que organicé yo, no fue una fiesta ni lo que se mostró. Yo no convoqué”.

🚨Mirtha Legrand VAPULEÓ a Fabiola Yañez



✅"Vos querés que te mantengan" #Mesaza pic.twitter.com/vQEYCp3yXW — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) November 16, 2025

Sin embargo, Mirtha volvió a interrogarla: “Pero yo vi una foto con una copa en la mano, eh… se supone que estás brindando”. Fabiola se defendió diciendo: “No, fue una cena… La mitad de la gente trabajaba y tenía permiso de entrada y salida”.

Luego, la conversación viró hacia el conflicto judicial con Alberto Fernández por el hijo que comparten. “Mi hijo no tiene casa… Nunca tuvo un hogar fijo”, expresó Yañez, detallando cómo el niño quedó atrapado en cambios constantes de domicilio.

"Fiesta en Olivos"

Porque Mirtha Legrand le preguntó a Fabiola Yañez por el festejo de su cumpleaños en plena pandemia: “Brindaban mientras yo tenía que ver el ataúd de mi hermana por televisión”, le dijo pic.twitter.com/yRaEvN2PON — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) November 16, 2025

Yañez también cuestionó el régimen de visitas inicial: “¿Cómo va a vivir así si ni siquiera sabe cuál es la casa de su papá?”. La ex primera dama describió la angustia del pequeño: “No sabe a dónde va a ir, dónde va a dormir, cuándo vuelve… ¿Cómo se amolda un niño a semejante locura?”.

Puede interesarte

Fue entonces cuando Mirtha intervino con su estilo directo: “¿Y vos qué pretendés, Fabiola? ¿Qué es lo que te hace feliz?”. Ella respondió: “El bienestar de mi hijo”. Pero la diva lanzó su frase más contundente: “Pero vos querés que te mantengan a vos y a tu hijo”.

La frase dejó helada a Yañez, que replicó con incomodidad: “Yo no quiero que me mantengan. Él jamás quiso participar de una audiencia de alimentos. Un hombre que trae un hijo al mundo tiene que darle amor, educación, un techo”, cerró Fabiola Yañez, visiblemente afectada.