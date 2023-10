La conductora le hizo una pregunta filosa a la mediática, quien explicó cómo llega a fin de mes.

El sábado, los invitados a La noche de Mirtha Legrand (eltrece) fueron Luciana Salazar, Nicolás Vázquez, Nicolás Cabré y Guillermo Coppola. La influencer tuvo un intenso ida y vuelta con la conductora del programa, que le hizo un comentario letal sobre cómo llega a fin de mes.

“¿De qué vivís?”, le preguntó la diva de manera directa y yendo al hueso. Acto seguido le pidió perdón a la rubia, ya que no era una consulta agradable.

La madre de Matilda explicó: “Bueno, vivo de muchas cosas. Ahora estoy viviendo de mis ahorros”. “¿De qué vivís? Porque no te veo trabajar mucho”, insistió Mirtha.

“Ahora no trabajo en la tele, porque también, hablando de esta persona que estábamos hablando (Martín Redrado, su ex), me cerró mucho las puertas. Hay un canal que directamente a mi casi no me puede nombrar. Un canal que yo trabajé mucho tiempo que la verdad que quiero mucho a ese canal, porque trabajé muy bien, me defendieron muy bien en su momento y hoy casi no se puede hablar de mí”, concluyó la rubia.