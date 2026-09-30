Desde el Sanatorio Mater Dei difundieron un nuevo comunicado en el que detallaron cómo sigue la conductora.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó el pasado 18 de septiembre, y este miércoles 30 de septiembre difundieron un nuevo parte médico sobre la evolución de su salud.

Según el comunicado firmado por el director médico de la institución, Dr. Enrique Echagüe, la conductora se encuentra “muy bien” de la neumopatía que motivó su internación y en franca mejoría.

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El parte médico señala que Mirtha permanece en una habitación común, acompañada por sus familiares. Además, destacaron que la familia agradece las muestras de cariño que recibió durante estos días. “Está en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño”, informaron.