Avanza la carrera al balotaje y las figuras más importantes del país toman posición. Legrand que en su mesa unas semanas atrás le dijo en la cara a Milei que le daba "miedo" que fuera presidente ahora anunció por quién no va a votar. Todo indica que rechaza al libertario.

Mirtha habló sobre los comicios de cara al balotaje del domingo 19 de noviembre. Con Luis Novaresio como invitado, la Chiqui respondió una de las preguntas del periodista sobre la política argentina. “¿A quién vas a votar?”, le preguntó sin filtros a la abuela de Juana Viale. Con la rapidez que la caracteriza y ante la risa de los presentes, le respondió: “No te voy a decir”.

Luego, agregó: “Yo te voy a decir que tengo edad como para no ir a votar, pero voy a votar siempre, siempre”. De inmediato, todos en el estudio aplaudieron a la conductora, quien se mostró orgullosa de poder cumplir con su deber cívico. Novaresio entonces redobló la apuesta, “No me digas a quién vas a votar pero decime si tenés decidido a quién hacerlo”. La respuesta de Mirtha fue contundente. “Sí, sí”, dijo convencida sin revelar el nombre del candidato. “Sé perfectamente a quién no voy a votar”, continuó.