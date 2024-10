La modelo peruana Milett Figueroa estuvo como invitada en el programa 'La noche de Mirtha', en donde la reconocida actriz y presentadora Mirtha Legrand, le preguntó sobre su relación con Marcelo Tinelli. La jurado del programa 'Cantando 2024' se mostró sumamente enamorada del conductor y productor argentino, pero también confirmó que sus hijos son celosos.

En una reciente entrevista en un programa argentino, Milett Figueroa, confirmó que los hijos de Marcelo Tinelli son celosos. Además, respondió si eso perjudicó la relación que tiene con ellos y es que también dejó en claro que se encuentra muy enamorado del conductor de televisión.

"¿Tú cómo te llevas (con los hijos de Marcelo Tinelli)? Ya son grandes. ¿Son celosos del padre?", le preguntó Mirtha Legrand a Milett Figueroa, a lo que la modelo peruana sorprendió con su respuesta: "Cada uno tiene su vida independiente y son celosos. Yo soy celosa como hija. A mí mamá le celo un montón pero también dejo que sea feliz. Hemos tenido todo un año para conocernos y todavía cuando hay momentos para compartir se disfruta muchos", dijo la modelo peruana.

Previo a esta pregunta, la conductora argentina Mirtha Legrand fue sumamente directa con Milett Figueroa luego de que esta última sonriera y dijera: "Estoy muy enamorada" y es que le dijo en su cara: "Es mucho mayor que vos". Ante ello, la modelo peruana acotó: "Cada vez que hable de él es un poco cursi. El amor te potencia. Es un regalo hermoso que te da la vida y hay que disfrutar porque a veces está y a veces no está, así que mientras esté hay que disfrutarlo".

La jurado del 'Cantando 2024', Milett Figueroa, también respondió si es que vive con Marcelo Tinelli en Buenos Aires. Ella lo negó ante la curiosa pregunta de la reconocida actriz y presentadora Mirtha Legrand.

"No vivimos juntos. Elegimos hoy el visitarnos, nos queremos muchos y compartimos buenos momentos familiares", sentenció Millet Figueroa, quien agregó: "Nunca me casé, nunca tuve hijos. Tengo 32 años y estoy viviendo mi vida como la siento, me siento feliz y completa".