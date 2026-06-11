La presencia de Mirtha Legrand en uno de los palcos del último desfile de Roberto Piazza marcó un hito inesperado en el mundo del espectáculo argentino. La imagen de ambos compartiendo un mismo evento, luego de años de distanciamiento, generó impacto inmediato entre los asistentes y la prensa especializada. El reencuentro no solo fue un hecho social, sino también el cierre de una etapa signada por un desencuentro público que se extendió durante catorce años.

🎥 Mirtha Legrand presente en el desfile anual del diseñador Roberto Piazza ✍️ #Chisme 👀 pic.twitter.com/r3keR0HUGH — Chisme (@somoschisme) June 10, 2026

La fractura entre la diva y el modisto había tenido origen en una recordada mesa televisiva. En esa ocasión, Legrand lanzó un cuestionamiento homofóbico sobre la adopción homoparental, situación que fracturó una amistad de décadas y se tradujo en una distancia personal y profesional sostenida en el tiempo. El reciente desfile selló una reconciliación pública que se consolidó en un gesto tan simbólico como efectivo: la presencia de la conductora en el evento y su intervención directa ante el público.

La gala benéfica organizada por Piazza sirvió como escenario para este reencuentro. Durante la velada, Walter Vázquez, maestro de ceremonias y pareja del diseñador, presentó a Legrand ante los asistentes, subrayando su papel histórico en la carrera de Piazza. Las palabras de la diva, tomadas del micrófono, reflejaron tanto emoción como autocrítica: “Qué linda gente, qué lindo público, divino. Me alegra haber venido. Es maravilloso estar acá. Es maravilloso. Es el segundo año, ¿cierto? Bueno, le deseo a Roberto, santafesino igual que yo, nada más que yo soy de Villa Cañás y él es de Santa Fe capital... y desde entonces iniciamos una amistad muy grande. En algún momento tuvimos una diferencia por un comentario mío que hice en televisión, del que me arrepentiré toda mi vida. Pero la amistad se reinició y aquí estamos. Es el segundo año. Yo mañana tengo una grabación temprano y aquí estoy, chicos”, relató.

La presencia de Legrand no fue meramente protocolar. Walter Vázquez aportó un matiz íntimo al revelar: “Mirtha, ¿sabés qué? En mi casa tengo todo el archivo de toda la carrera de Roberto, desde que empezó, que a veces Roberto me dice: ‘Ay, tanto papel, tanto video, tanta cosa’. Y cada vez que me voy al cuarto piso y miro, aparecen miles y miles de fotos de la señora Legrand, desde el día uno, hasta con la madre de Roberto. Por eso el año pasado dije: ‘Roberto dice que Mirtha, además de ser su madrina, la madrina de su carrera, es como su segunda mamá’. O sea, que Mirtha esté acá de vuelta es un placer”.

El reconocimiento de ese lazo personal y profesional quedó sellado con una respuesta espontánea de la conductora, quien, en tono distendido y afectuoso, afirmó: “Bueno, desde ahora me llaman mami”. El gesto no pasó inadvertido y reforzó la dimensión simbólica del reencuentro, donde la historia compartida y las huellas de un vínculo de décadas se hicieron visibles ante los ojos de los presentes.

El regreso de Mirtha Legrand a un evento de Roberto Piazza no solo reavivó una relación personal, sino que también tuvo repercusión directa en el mundo del espectáculo. La noticia ocupó el centro de la agenda y se interpretó como un mensaje de reconciliación y superación de viejas disputas, en un contexto de alta exposición mediática.

El evento donde se produjo la reconciliación fue la presentación de la colección de alta costura “Sofisticación”, un mega desfile que contó con la participación de 55 modelos y la exhibición de más de 200 diseños exclusivos. El lujo y el glamour definieron la propuesta, con el sello inconfundible de Piazza en cada prenda y puesta en escena.

La colección realizó un recorrido por la elegancia y la sofisticación, consolidando la impronta del diseñador en el universo de la moda argentina. Los asistentes pudieron apreciar una selección de piezas únicas, en una producción que combinó creatividad, técnica y despliegue escénico.

El mega desfile tuvo también un fuerte componente solidario: lo recaudado fue destinado a la Fundación de Piazza contra el abuso infantil, una organización que trabaja activamente en la protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. El compromiso social del diseñador se manifestó tanto en la finalidad benéfica del evento como en las acciones concretas anunciadas durante la gala.

En ese marco, se presentaron las nuevas “leyes Piazza”, que promueven una condena efectiva y mayor rigor en las penas para violadores y casos de acoso psicológico. La iniciativa apunta a reforzar la respuesta legal ante situaciones de abuso, con el respaldo de figuras públicas y la visibilidad que otorga el ámbito del espectáculo.