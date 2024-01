“Quiero decirles algo, ya hablé dos veces con Gran Hermano y me voy de la casa”, le dijo Virginia a los hermanitos este jueves luego del almuerzo. Resulta que, tal como a Alfa en la edición anterior, la casa de Gran Hermano (Telefé) le propuso a Virginia una misión especial: hacerle creer a sus compañeros que se irá de la casa porque ya no aguanta más. En caso de cumplir y lograr que los participantes le crean hasta el instante en que abre la puerta, logrará grandes beneficios para todos, entre ello, un saludo de sus familiares.

Con la complicidad de Juliana, más conocida como Furia, Virginia comenzó a tratar de convencer a los jugadores de su partida. “Por un montón de situaciones, ya Gran Hermano me dijo que lo pensara. Siento que la voy a pasar para el ort* y no sé si tengo ganas”, mintió la mujer, a lo que Rosina le dijo que “la habían elegido entre un montón de gente” y que “cómo iba a perder esta oportunidad”.

Por su parte, Agostina, muy preocupada, trató de indagar sobre los sentimientos de la participante que supuestamente abandonará la casa esta noche durante la gala en vivo: “¿Estás incómoda? ¿Podemos hacer algo para ayudarte? ¿Sentís que no te integraste? Queremos que te adaptes, sé que es difícil porque a todos nos costó y más viniendo un tiempo después. Sé que es difícil para vos, pero la verdad es que no nos gustaría que te fueras”.

Luego, la mujer continuó con su engaño y sorprendió a los jugadores cuando les dijo que ese mismo día se iría. “No sé si esto me va a servir. Por ahí estoy loca, pero es lo que me pasa. En vez de ‘soltar’ quieren que entre la misma gente, piden por Chula”, les dijo a sus convivientes fingiendo una represalia.

“Para la imagen que yo quiero dar afuera, no me va a servir esto”, acotó la docente. Luego, los hermanitos trataron de convencerla de que se quedara y que fuera la gente la que la eliminara de la casa, que no fuera decisión de ella irse. “Como dice Santi (Del Moro) te vas por la puerta grande”, le recomendó Emmanuel.

“No hay ninguna posibilidad de que yo zafe, chicos”, le dijo a sus compañeros y continuó: “Todo el tiempo están diciendo que extrañan a esta, que extrañan a la otra, bueno chicos”. Luego, desafió a sus compañeros y les dijo: “Si yo me voy, estará la posibilidad de que entre alguna de esas que extrañan”.

Furia, quien conoce la mentira y la misión que Gran Hermano le puso a Virginia y es su única aliada, le recriminó a Rosina que ella le había dicho a la mujer que “se parecía a su mamá”. “No hay que decirle esas cosas a la gente”, le lanzó a la uruguaya. “¿Qué tiene que le haya dicho eso? Si me hizo acordar a mi mamá”, se defendió la influencer.

Luego, Rosina, dudosa, les comentó a sus compañeros: “¿Se imaginan que sea una broma esto que nos están haciendo?”, a lo que varios compañeros se unieron a la duda. “Con Alfa lo hicieron una vez, agarró la valija e hizo que se iba y todos estaban llorando”, sumó Agostina y todos comenzaron a cuestionar la realidad de la partida de la docente.