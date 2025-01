Un hombre fue a renovar el registro de conducir y, según se supo, al presentar su documentación, el personal de esa dependencia constató que su licencia estaba vencida y que por lo tanto no debería haber llegado manejando hasta allí.

El atacante se dirigió al Centro de Evaluación Vial a bordo de su camioneta Nissan Frontier para hacer una prueba de manejo. Sin embargo, cuando llegó los inspectores constataron que su licencia no estaba al día.

En ese momento, le comunicaron que no podía realizar el examen y que debía haber ido al lugar con un conductor asignado. De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes de una cámara de seguridad, el hombre agredió a tres empleados. Luego de unos minutos de extrema tensión, se retiró del lugar.

Horas después, uno de los agredidos, Mario Alcides Molinas, fue a realizar la denuncia a la comisaría. “Tenía la licencia vencida y dijo que quería rendir igual. Empezó a elevar la voz y exaltarse”, relató el funcionario municipal.

“Le dijo a mi compañera que no se iba a ir, que quería rendir igual. Se abalanzó sobre mi compañera y nosotros esperábamos lo peor. Después vino hacia mí, me empujó contra la pared y me hizo golpear la cabeza contra una TV”, continuó.

Asimismo, aseguró que el atacante fue “con la idea de pelear y atacar”. Aunque en ningún momento llegó a pegarles con el matafuegos, hubo varios empujones que por fortuna no pasaron a mayores. Instantes después, el conductor se subió a su camioneta y escapó del lugar.

El Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del fiscal Juan Manuel Monte, ordenó detener al hombre tras la denuncia que realizó el empleado.