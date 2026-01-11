Hugo Orlando Von Steiger era un técnico dental conocido en la ciudad. Horas antes del crimen, varios testigos lo vieron junto a un peón rural que ahora es señalado como el presunto agresor.

Un hombre de 75 años fue asesinado a machetazos en la localidad de Oberá, provincia de Misiones. La Policía busca por estas horas al principal sospechoso, un peón rural con quien tuvo un conflicto.

La víctima es Hugo Orlando Von Steiger, un técnico dental conocido en la ciudad. Los investigadores reconstruyeron que el hombre fue encontrado en la mañana del jueves dentro de su camioneta blanca. Tenía la puerta del conductor abierta y estaba estacionado en una chacra ubicada en el paraje Guayabera a las Treinta.

Puede interesarte

Al descubrir el cuerpo, los vecinos llamaron a la Policía.

El informe preliminar indica que la víctima tenía múltiples heridas cortantes en la cabeza, la cara, las extremidades superiores y el tórax, informó el diario Misiones Online. El hijo de la víctima, Gerardo Von Steiger, fue quien reconoció el cuerpo.

En el lugar, trabajó personal de la Policía Científica, agentes de la Comisaría Seccional Quinta, un médico policial y un bioquímico.

Durante la investigación, varios testigos declararon que vieron a Von Steiger junto a un peón rural en las primeras horas de la mañana. El hombre es buscado como el principal sospechoso del crimen.

Puede interesarte

Los vecinos y familiares de la víctima indicaron que el presunto responsable tiene antecedentes penales y había mostrado conductas inestables días antes del hecho. Ahora, la hipótesis que manejan las autoridades es que hubo un enfrentamiento entre ambos.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para practicarle la autopsia y ese resultado preliminar permitirá aclarar más detalles del caso.