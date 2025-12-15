Un delincuente amenazó a los policías con asfixiar a un perro caniche el cual había sido robado minutos antes en la provincia de Misiones para evitar se detenido, pero, tras el rápido accionar, logró ser apresado.

El hecho ocurrió este fin de semana cuando cuatro ladrones, entre ellos tres menores, ingresaron a una vivienda del barrio Ñu Porá donde el adulto forcejeó con el cuidador y, tras huir con una mascota y otros elementos, fue localizado por la Policía.

En ese momento, al ser interceptado, amenazó con asfixiar al perro sustraído, lo que generó minutos de tensión, hasta que fue rápidamente reducido.

El delincuente cuente con antecedentes, fue identificado como Luciano Alberto V., de 18 años, alias “Coco” y detenido tras protagonizar el violento robo en una vivienda del barrio Ñu Porá, donde actuó junto a tres menores, dos de 15 y uno de 12 años.

Según la denuncia de la víctima, Orlando L. (42), el grupo ingresó a la propiedad ubicada sobre calles Cataratas del Iguazú y Guembé, donde sustrajeron una desmalezadora, una mochila, una llave inglesa y el perro.

En medio del robo, para impedir que se llevan las cosas, comenzó a forcejear con el joven, quien lo atacó con un arma blanca, provocándole lesiones leves en el antebrazo, destaca el parte policial.

Tras el aviso al 911, efectivos de la Comisaría 14ª de la Unidad Regional X, con apoyo del Comando Táctico Especial Fátima, montaron un operativo cerrojo que permitió localizar a los involucrados. Al momento de ser interceptado, "Coco" amenazó con asesinar al caniche sustraído para evitar su detención.

Como resultado del procedimiento, el joven quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras que los tres menores fueron demorados y entregados al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Ce.Mo.AS).

Acerca de la mascota y los elementos robados, fueron recuperados y puestos bajo resguardo.