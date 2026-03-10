Una camioneta 4x4 perdió el control y chocó al público este sábado durante una exhibición en un trompódromo, un circuito de barro acondicionado a un costado de la ruta costera 2, en una zona conocida como Capín Largo, en la ciudad misionera de El Soberbio. Las imágenes del choque quedaron registradas por los asistentes y rápidamente se viralizaron en redes.

El evento en cuestión, organizado por el grupo Tropa dos Brutos, reunía a conductores de camionetas y tractores, quienes realizaban distintas demostraciones de destreza en el circuito, que estaba separado del público apenas por una frágil cinta peligro y un pequeño terraplén.

La propuesta contemplaba también juegos para niños, música en vivo y baile. Además, se repartían dos millones de pesos en premios, uno entre los participantes y otro entre el público asistente. Según se indicó, contaba con la aprobación del intendente local.

El accidente ocurrió el sábado por la tarde, durante la primera jornada del evento. Una camioneta Ford Ranger 4x4 que estaba realizando sus maniobras en medio del barro derrapó de más, perdió el control, subió al terraplén y se fue contra un grupo de espectadores.

El video que se viralizó en redes muestra el momento exacto del impacto contra al menos dos personas. Sin embargo, no se llega a ver si alguna de los involucrados quedó debajo de la camioneta. Tampoco hubo información oficial sobre el estado de salud de los afectados.

Medios locales destacaron que este tipo de eventos comenzaron a ganar terreno en Misiones en el último tiempo y que ya se habían realizado en otras localidades como Jardín América y San Vicente.

Los afiches del evento prometían, además de una pista para camionetas y otra para tractores, un evento llamado "pista cabo de guerra", una suerte de competencia en la que dos camionetas se atan y aceleran en sentidos contrarios.

Las entradas tenían un precio de 15.000 y 20.000 pesos por persona, pero se cobraba un adicional "por conservadora".

Según indicó el medio La Voz de Misiones, el evento contaba con el apoyo y la promoción del intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, y del ex jefe comunal, actual diputado provincial, Roque Soboczinski.