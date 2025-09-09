La Prefectura Naval Argentina llevó a cabo un operativo histórico en Corpus, Misiones, donde logró secuestrar más de 173 kilos de estupefacientes, junto a 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina, cuyo valor en el mercado negro asciende a casi 500 millones de pesos.

El procedimiento se inició durante un patrullaje nocturno sobre el río Paraná, cuando los efectivos detectaron el cruce de un bote a motor desde Paraguay en el kilómetro 1674,8, en la zona conocida como Puerto Menochio. Tras observar que la embarcación arribó a la costa argentina y luego regresó al país vecino, los agentes se acercaron al lugar y hallaron doce bultos abandonados dispersos en la ribera.

La inspección de los paquetes permitió confirmar que contenían 255 bultos con drogas, además de las ampollas de fentanilo y etilefrina.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá, que ordenaron el secuestro de las sustancias y dispusieron las pericias correspondientes, realizadas por la Policía de Misiones.

Este operativo se enmarca dentro de los esfuerzos de la Prefectura Naval Argentina para combatir el narcotráfico y frenar el ingreso ilegal de drogas por los ríos fronterizos, una de las rutas más utilizadas por el crimen organizado en la región.