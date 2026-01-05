La comunidad de Apóstoles, en la provincia de Misiones, está conmocionada por la repentina muerte de tres nenas de siete años que se ahogaron en una laguna cerca del barrio Cantera.

Las víctimas fueron Agustina Nicol Olivera, Soe Alma Mía da Silva y Ramona Beatriz Villalba, que estaban en el lugar junto a sus familias. En un momento, entraron al agua, pero no pudieron volver a salir a la superficie.

Un llamado al 911 alertó sobre la gravedad del cuadro de las tres chicas. En el lugar les practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y fueron trasladadas de urgencia al hospital local. Pese al esfuerzo del equipo médico, no lograron sobrevivir.

Luego, los policías y los médicos confirmaron que las tres nenas tenían signos de asfixia por inmersión.

Al corroborarse las muertes, los investigadores buscaban establecer en qué circunstancias las niñas entraron a la laguna.

Desde la Municipalidad de Apóstoles informaron que se está coordinando asistencia para los allegados de las víctimas y que se reforzarán las medidas de prevención en la zona de lagunas y espacios naturales.

Fuentes policiales también indicaron que en el lugar continúan trabajando peritos de la División Criminalística junto a policías de la comisaría de la jurisdicción.