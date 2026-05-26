Argentina ya definió a su representante para el certamen Miss Universo 2026. En una gala realizada en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, Tamara Rogouski, oriunda de Misiones, fue coronada como Miss Universo Argentina tras imponerse entre 31 candidatas de todo el país.

El evento reunió a participantes de distintas provincias, quienes compitieron por el título nacional que otorga el pase directo al concurso internacional. La neuquina que integraba la lista también formó parte de la competencia, en una edición marcada por la diversidad de perfiles.

Finalmente, la elección recayó en Rogouski, una modelo de 28 años con amplia trayectoria en el mundo del modelaje desde los 12 años, con experiencia en Paraguay y Argentina. Su desempeño en pasarela y su desenvolvimiento ante el jurado fueron claves para su consagración.

Más allá de su carrera en la moda, la flamante Miss Universo Argentina es licenciada en marketing, coach ontológico y madre de una niña llamada Sophi, lo que también fue destacado durante la competencia.

La coronación se realizó en una ceremonia conducida por Giuliano Fessia y contó con un jurado integrado por figuras del espectáculo y la comunicación, entre ellas la ex Gran Hermano Coty Romero y el periodista Gustavo Méndez.

Durante la gala, las participantes desfilaron en distintas etapas del certamen, donde fueron evaluadas por su presencia escénica, desenvolvimiento y respuestas frente al jurado. La competencia se extendió hasta definir a las finalistas.

Tras conocerse el resultado, Rogouski se mostró visiblemente emocionada y dedicó palabras de agradecimiento a sus compañeras y al jurado, destacando el esfuerzo compartido durante todo el proceso.

“Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras. Es un orgullo inmenso”, expresó la nueva Miss Universo Argentina tras recibir la corona.

Además, la ganadora resaltó el camino recorrido hasta llegar al título y el compromiso que implicó su preparación, tanto personal como profesional, para afrontar la competencia.

Con su consagración, Tamara Rogouski representará a la Argentina en la 75° edición de Miss Universo, que se llevará a cabo en Puerto Rico, donde buscará dejar al país en lo más alto del certamen internacional.