En un mundo en el que reinan las redes sociales y todo parece perfecto, sobre todo en el ámbito de los concursos de belleza, la representante argentina de Miss Universo 2025, Aldana Masset, reveló una condición física que padece y dejó un mensaje de amor propio.

A través de sus historias de Instagram, donde la siguen casi 200 mil usuarios, publicó un video en el que explicó por qué no tiene pelo en un pequeño sector del lateral de la cabeza. Peinada con una cola tirante, dejó ver la zona en cuestión y reveló: “Tengo alopecia, nací con esta condición. En esta zona no me crece pelo, y no me va a crecer nunca”.

Miss Universo Argentina habló sobre la alopecia. (Foto: Captura Instagram/@aldumasset)

“Durante mucho tiempo para mí fue una gran inseguridad, por eso nunca lo había hecho público, pero hoy es algo que a mí me hace sentir una persona fuerte, porque también les puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones y a mí me da mucha seguridad. Podría taparlo, de hecho pensé en ponerle maquillaje, pero esta soy yo, esto es parte de mí”, siguió.

Y agregó: “Me costó mucho aceptarlo, me costó mucho darlo a conocer, y hoy estoy en Miss Universo que es una plataforma tan importante, tan grande, y puedo mostrar que todos tenemos inseguridades, y es lo más normal del mundo, porque no existe la perfección, no somos perfectos, tenemos nuestros defectos, y está bien”.

“Entonces quería tener esta oportunidad de contárselos, de dejarles este breve mensajito para que sepan que no tenemos de qué avergonzarnos, tenemos que estar orgullosos de las personas que somos, con inseguridades, sin inseguridades, con defectos o sin defectos, y hoy estoy acá para demostrarlo”, concluyó.

Aldana Masset se consagró como Miss Universo Argentina en mayo y ahora compite por el título global. (Foto: @aldumasset/@missuniverse)

El video fue compartido en la cuenta de TikTok @misses_argentina y se llenó de comentarios positivos hacia Aldana, que es candidata a Miss Universo 2025 en la instancia final del certamen que se definirá el 21 de noviembre en Tailandia. “Hermosa representante tenemos”, “Muchos jóvenes y adolescentes necesitan este mensaje que estás dando” y “Transmitís mucha luz”, le escribieron.

Quién es Aldana Masset, la representante argentina de Miss Universo

Nacida en Valle María, Entre Ríos, Aldana Masset tiene 26 años y, además del modelaje, la música es una de sus grandes pasiones. En 2022 reemplazó a Melina Lezcano como vocalista de Agapornis, aunque en el último tiempo se dedicó al concurso.

Aldana Masset en su paso por Agapornis. (Foto: @aldumasset)

“Muchos asumen que soy una persona seria, pero no, todo lo contrario”, dijo recientemente en una entrevista. “Soy una persona muy alegre y me encanta sacarles sonrisas a los demás. Una de las cosas más sencillas pero que me hace feliz es conectar con la naturaleza, salir a caminar, respirar aire libre, desconectar un poco de las redes sociales, de toda la rutina, son cositas que realmente me llenan el corazón”.

Aldana Masset, la argentina representante de Miss Universo 2025. (Foto: @isaiasvera1)

Aldana fue consagrada en Buenos Aires en mayo de este año y actualmente ya se encuentra en Bangkok, Tailandia, donde compite con mujeres de más de 130 países para convertirse en Miss Universo 2025.