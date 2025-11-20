Un viaje familiar por el Caribe terminó convirtiéndose en una pesadilla que hoy sacude a la comunidad de Titusville, Florida, y que mantiene en vilo a las autoridades federales. El cuerpo de Anna Kepner, una estudiante de 18 años y porrista de secundaria, fue encontrado el pasado 8 de noviembre debajo de una cama, envuelto en una manta y cubierto con chalecos salvavidas dentro del crucero Carnival Horizon.

El hallazgo, tan macabro como inexplicable, desató un fuerte impacto en redes sociales y abrió una investigación federal que avanza con extremo hermetismo. El FBI tomó el control del caso y ya puso el foco en el entorno más cercano de la víctima, especialmente en su hermanastro, que también viajaba en el barco.

Hasta el momento, el médico forense de Miami-Dade no determinó la causa de la muerte. Este vacío alimenta una serie de hipótesis que van desde una pelea familiar hasta una posible emergencia médica o incluso una sobredosis. Ninguna línea está descartada, y cada pista es analizada con rigurosidad.

Anna Kepner fue encontrada muerta en un crucero. (Foto: Instagram/@anna.kepner16).

La causa tomó un giro inesperado cuando, en el marco de un proceso de divorcio entre Thomas y Shauntel Hudson —la pareja del padre de Anna—, surgió que la muerte de la joven forma parte de una investigación penal federal en la que un menor podría estar implicado. Según publicó el New York Times en base a documentos judiciales, el hermanastro de 16 años “es sospechoso” en el caso.

La abogada de Hudson advirtió que su clienta no puede ser obligada a declarar porque cualquier testimonio podría comprometerla a ella o a su hijo en la investigación. Si surgen cargos, la decisión quedará en manos de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, que sigue cada avance con absoluta reserva.

Anna Kepner fue encontrada muerta en un crucero. (Foto: Instagram/@anna.kepner16).

Mientras tanto, los agentes del FBI analizan minuto a minuto las cámaras de seguridad del crucero y los registros de acceso a las distintas áreas del barco. El objetivo es reconstruir con precisión los movimientos de los pasajeros durante las horas previas al hallazgo del cuerpo. Por ahora, no hay detenidos ni imputaciones, y las autoridades insisten en que "la investigación está en curso".

En Titusville, la noticia golpeó fuerte. Anna era descrita como una joven alegre, responsable y llena de proyectos. Soñaba con ser porrista de la Universidad de Georgia y cursaba sus estudios en la Temple Christian School, desde donde planeaba graduarse en 2026.

Puede interesarte

En el obituario, su familia destacó su carisma, su amor por los hermanos y su espíritu “brillante y hermoso”. En su despedida, pidieron a los asistentes vestir colores vivos, una forma de homenajear la luz que —según quienes la conocían— irradiaba en cada lugar que pisaba.