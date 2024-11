La desaparición de Sofía Delgado, una joven de 20 años vista por última vez el 30 de octubre en su casa de San Lorenzo, ha generado gran preocupación en Santa Fe. Han pasado 11 días sin que se conozcan detalles claros sobre su paradero, y la falta de pruebas dificulta el avance de la investigación. Ante la situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia ha ofrecido una recompensa de $5.000.000 a quienes aporten datos concretos que permitan encontrarla.

El caso es investigado por la Fiscalía Regional 2 de Santa Fe, que tomó conocimiento de la desaparición el 31 de octubre, tras la denuncia de la familia. Según la información brindada, Sofía habría salido de su hogar, ubicado en la calle Francia al 500, para dirigirse a un kiosco, aunque este detalle aún no está confirmado. La señal del celular de la joven se registró por última vez la noche del 30 de octubre, cerca de las 23:20, cuando fue rastreado en San Lorenzo y luego en Puerto General San Martín, a pocos kilómetros de su domicilio. Este fue el último dato relevante que pudieron obtener las autoridades.

Las declaraciones de amigos y familiares indican que Sofía no parecía tener problemas personales o familiares que motivaran una desaparición voluntaria. El fiscal a cargo, Carlos Ortigoza, afirmó que por ahora no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de que Sofía haya sido víctima de un secuestro. “Estamos evaluando todas las posibilidades, desde que se haya ido por su cuenta hasta un posible encuentro con alguien o un secuestro. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para confirmar o descartar ninguna teoría”, expresó el fiscal en una conferencia de prensa.

Puede interesarte

Otro elemento clave en la investigación es el último contacto que Sofía tuvo con su novio a través de mensajes de WhatsApp. En estos intercambios, la joven le pidió respuestas, aunque no obtuvo una respuesta inmediata. La pareja de Sofía ya ha sido entrevistada por las autoridades y se encuentra en calidad de testigo en la causa.

En paralelo, la Prefectura Naval y la Policía de Investigaciones de Santa Fe han extendido la búsqueda hacia el río Paraná y áreas costeras cercanas. Equipos especializados y drones han sido desplegados en los operativos de rastrillaje, que hasta ahora no han arrojado resultados concretos. Asimismo, la policía revisa cámaras de seguridad en busca de imágenes que puedan ofrecer pistas adicionales. Existe una grabación en la que se observa un vehículo oscuro en las cercanías de la última ubicación conocida de Sofía, aunque no es posible confirmar si la joven abordó dicho automóvil debido a la baja calidad de la imagen.

El Ministerio de Seguridad ha habilitado una línea telefónica para recibir información anónima (0800-444-3583), en un esfuerzo por recolectar datos que ayuden a localizar a Sofía. Según la descripción brindada, Sofía Delgado es una joven de 1.70 metros de altura, tez blanca, cabello negro lacio y ojos verdes. Entre sus señas particulares, tiene un tatuaje en el cuello con la palabra “Hustle”, además de otros tatuajes en brazos y piernas.

La desaparición de Sofía Delgado ha conmovido a su comunidad, que el jueves pasado realizó una manifestación en San Lorenzo para exigir respuestas y justicia. “Estamos preocupadísimos”, expresó su hermano, Agustín Delgado, durante la marcha. La familia y los allegados de Sofía esperan que las nuevas medidas y la recompensa permitan dar un giro en la investigación y lograr su pronta aparición.