Dos ciudadanos australianos y su acompañante filipina fueron asesinados en un hotel en una popular ciudad turística al sur de la capital de Filipinas, y la policía está tratando de identificar y localizar a los sospechosos, dijeron las autoridades el jueves.

Un empleado del hotel encontró los cuerpos de las víctimas, cuyas manos y pies estaban atados, en una habitación del Lake Hotel en la ciudad de Tagaytay, al sur de Manila, el miércoles, según un comunicado de la policía.

El motivo de los asesinatos no estaba claro de inmediato, dijo el jefe de policía de Tagaytay, Charles Daven Capagcuan, a The Associated Press, y agregó que algunos objetos de valor de las víctimas, incluidos sus teléfonos móviles, no fueron robados por el sospechoso.

“Nos sorprendió este incidente,” dijo el alcalde de Tagaytay, Abraham Tolentino, disculpándose con las familias de las víctimas. “Lo sentimos mucho por nuestros amigos australianos. Resolveremos esto lo antes posible.”

Se cree que las víctimas son un hombre australiano de unos 50 años, su pareja nacida en Filipinas, que había adquirido la ciudadanía australiana, y su pariente filipina.

Los investigadores estaban entrevistando a testigos y examinando las cámaras de seguridad del hotel, incluida una grabación que mostraba a un hombre con máscara y capucha y llevando una bolsa cruzada que salió de la habitación de las víctimas unas horas antes de que se descubrieran sus cuerpos, dijo Capagcuan.

Un pariente filipino de la mujer australiana dijo a la AP que la pareja australiana voló desde Sídney a la isla turística indonesia de Bali para unas vacaciones y luego se dirigió a Filipinas el lunes para visitar a los dos hijos de ella de un matrimonio anterior en el país.

La pareja australiana tenía previsto volar de regreso a Australia el miércoles, el día en que fueron asesinados, pero decidieron tomar unas breves vacaciones en Tagaytay, dijo el hijo filipino de la mujer australiana-filipina asesinada, quien habló bajo condición de anonimato porque estaba asustado después de lo que le ocurrió a su madre y dado que el sospechoso seguía prófugo.

Tagaytay, a unos 60 kilómetros (37 millas) al sur de Manila, es popular entre los turistas locales y extranjeros que acuden allí por su clima fresco y para ver uno de los volcanes activos más pequeños del mundo, situado en el medio de un lago.

Tolentino dijo a la AP que los restos del hombre australiano serían enviados de vuelta a Sídney y las dos mujeres serían enterradas en Filipinas, según lo solicitado por sus familiares. El gobierno pagaría el funeral y el entierro de las mujeres, dijo.

En Australia, un portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio dijo que está brindando asistencia consular a las familias de los dos australianos y expresó sus condolencias a sus familias. No se proporcionaron más detalles "debido a nuestras obligaciones de privacidad", dijo el portavoz.Associated Press journalists Aaron Favila and Joeal Calupitan contributed to this report.