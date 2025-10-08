La muerte de Semanur Arslan, una joven modelo e instructora de equitación de 27 años, volvió a conmocionar a Turquía luego de que la Justicia ordenara reabrir la investigación sobre su caída desde un balcón en el piso 43, ocurrida el 20 de octubre del año pasado. El caso, inicialmente cerrado como un suicidio, ahora presenta elementos que ponen en duda esa versión.

Todo cambió tras descubrir que la nota de despedida encontrada en el teléfono de la joven no pudo ser rastreada a ninguna cuenta ni dispositivo, dejando su origen como un misterio. Además, el informe forense reveló la presencia de ADN masculino bajo las uñas de Semanur, un dato que no fue aclarado en la investigación inicial.

La madre de Semanur, Elif Karaca, fue categórica: “Mi hija estaba llena de vida. Nunca se habría quitado la vida. ¿Por qué llamaría un taxi o dejaría sus cosas listas para irse si pensaba suicidarse? No tiene sentido”. Por su parte, el abogado de la familia, Can Lafci, destacó que la Justicia finalmente reconoció que la causa se había cerrado sin analizar todas las pruebas: “Ahora se investigará de verdad”.

Semanur Arslan cayó y murió desde un balcón. (Foto: Newsflash).

Entre las irregularidades señaladas, el tribunal remarcó que no se analizaron correctamente los datos de los teléfonos, ni las entrevistas a testigos, ni el ADN hallado. También destacaron acciones de Semanur, como llamar a un taxi y dejar sus pertenencias en el living, que no coinciden con un supuesto suicidio.

La imagen muestra el mensaje de despedida que la policía cree que es falso. (Foto: Newsflash).

La Justicia ordenó que la policía revise nuevamente todos los teléfonos, vuelva a entrevistar a los principales sospechosos y familiares, y compare el ADN masculino hallado bajo las uñas con muestras conocidas. Por el momento, no hay detenidos ni órdenes de arresto, pero la causa quedó en manos de la fiscalía para una investigación exhaustiva.

La familia espera que, con estas nuevas diligencias, finalmente se esclarezca qué ocurrió la noche en que Semanur perdió la vida, y que la verdad salga a la luz después de meses de incertidumbre y dolor.