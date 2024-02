En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Berazategui, Yesica Cuevas, una mujer de 42 años embarazada de 39 semanas y a punto de dar a luz a trillizas, desapareció misteriosamente este lunes, horas antes de su internación en el Hospital Evita de Berazategui. Yesica fue vista por última vez cuando salió de la casa de su madre para comprar medicación para una de sus hijas y nunca regresó.

La madre de Yesica, Margarita, relató con angustia los últimos momentos antes de la desaparición: "Tomó un té y se fue a recostar. Después se acordó que a una de sus dos nenas, la que tiene nueve años, le faltaba una medicación y ella la quería comprar en ese momento porque en horas se iba a internar. Me dijo 'Mamá, dejá que voy yo, no te hagas problema, voy yo’, así me repitió durante un largo rato. Después me dijo que me quede tranquila y se fue a eso de las 9.15. Salió de mi casa, dio la vuelta en la esquina y no la vi más".

La familia está desconcertada, ya que Yesica estaba experimentando un embarazo feliz y se dirigía a una farmacia cercana antes de su internación. La policía ha consultado a diversos establecimientos de salud y al hospital, pero no hay rastro de la mujer. "Se la tragó la tierra", expresó su madre.

Yesica llevaba puesto un pantalón negro y una remera blanca al momento de desaparecer, y se presume que se movilizaba a pie, ya que no se fue en coche. Aunque la familia desconoce el paradero de su pareja, con quien comenzó a convivir recientemente, las autoridades judiciales revelaron que Yesica había denunciado anteriormente a su pareja por violencia de género.

Hasta el momento, no hay confirmación de que la cesárea estuviese programada, y la incertidumbre rodea la situación. La familia ha solicitado la colaboración de la comunidad y pide a cualquier persona que tenga información sobre Yesica que se comunique al 11-5919-6049. La búsqueda intensiva continúa en medio de la preocupación por el bienestar de la mujer y sus futuras trillizas.