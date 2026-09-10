Antes que nada, una aclaración: la historia que se va a contar no sucedió en las últimas horas, sino hace unos pocos días. El 26 de agosto, es decir una semana y media atrás, Paparazzi publicó una nota con el siguiente título: ¡Se viene la hecatombe! Yanina Latorre adelantó el escándalo más caliente y explosivo de la farándula: "Ella, una pobre marginal que se casó con un millonario para...".

Como siempre, la ex panelista de LAM y actual conductora de SQP cumplió. Un poco antes o un poco después, era seguro que contaría el resto de los hechos. Lo hizo en su programa de la Radio El Observador. Y le puso nombre y apellido. De un lado estuvo ella, del otro Elina Fernández de Costantini, la modelo de 36 años que está casada con el multimillonario Eduardo Costantini, de 79 (sí, 43 años le lleva), y tiene una hija con él. La pelea fue tremenda.

Todo sucedió entre la noche y la madrugada del 25-26 en la gala benéfica de la fundación Paladini, donde coincidieron las dos. "Te voy a atender hoy Elina Costantini" avisó Yanina en su primera demostración de fuerza. Después agarró la tapa de la revista Hola que protagoniza la modelo y explotó: "Con esta tapa perdiste mis respetos, Hola. La grasada de hacernos creer que esta modelo devenida en chupapija de un millonario pude marcar el arte argentino y la tendencia, no, no y no".

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Después, contó qué sucedió aquella noche específicamente. "Estaba la chica esta Elina Constantini que mide dos metros, hacían una subasta de perfumes... ¡Compró perfumes por 10.000 dólares! Pobre tipo, poniendo los 10.000 dólares para comprar dos perfumes de mierda... En toda la subasta ella levantaba y levantaba porque quería que la vean y la enfoquen. "Soy mecenas del arte, ayudo a la gente, soy la solidaridad" bramó.

"Ella estaba en una mesa -describió Latorre- y yo estaba al lado de ella. No la saludé ni me saludó, no la crucé. Mide dos metros. Siempre estas minas millonarias están con un puto que las acompaña por todos lados, la lleva, la trae porque el señor no se para de la silla para bailar, ¿okey? Se ve que ella escucha mi descargo, ¿viste?".

"Yanina Latorre"



Porque estalló contra Elina Costantini y no escatimó en adjetivos: "Negr4 de mierd4, chupapijas de millonario...". pic.twitter.com/Bomcf48guR — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 10, 2026

En ese punto, Yanina ensayó una suerte de imitación de lo que podría ser la voz de Elina. "Hola Bebuuuu. qué estás haciendo bebuuuu, estás planchando bebuuu, por qué planchás en el living bebuuuu, porque dejó que Khalo mire las obras de arte bebuuuu". Bueno, Bebu me cagó a culatazos. De cuarta. Ahí le salió la groncha que trae".

"Yo estoy bailando -contó Yanina- diosa con un vestido, y de repente ella estaba como girando en la pista con un vestido inmundo viste que se pone todas esas cosas caras, todas de brocatto con unas flores y con el puto que la acompañaba. Es tan ordinaria, es tan de cuarta, porque si te molesta algo llamame, le pedís el teléfono a Pía, encarame, vení a decirme".

"En un giro, yo al lado de ella soy una sílfide porque es muy grandota, no hablo de peso ni de gordura, es muy alta. En un giro el tipo la suelta a propósito y ¡¡¡taaaa!! me saca de la pista. ¡Me saca de la pista! No quise hacer escándalo porque la gala era de una gente que quiero mucho y había mucha gente".

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"Entonces mi amiga Carolina me dice "te lo hizo a propósito". Y le digo "no, no me vio". Le di el beneficio de la duda. Vuelve, y me vuelve a sacar de la pista. Voy, le acerqué acá, a la cara, y le digo "negra de mierda, vos querés escándalo. Porque mirá que yo no soy vos, yo no soy zorra, ni puta ni me levanto viejos millonarios". Hizo así (se movió para el costado) se fue, siguió bailando y no me culateó más. ¡Acá me le puse, acá, en la cara".

"Que sepan: Elina Costantini como le hizo a Anamá Ferreira que la hizo parir pobrecita cuando habían viralizado el audio, cuando te ve en vez de encararte te caga a trompadas, a culatazos, te empuja y no nació quién me asuste. ¿Sabés cómo fui y me le puse acá? No me culateó más. Una groncha, después se hace la fina" terminó Yanina, furiosa.