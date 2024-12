En una edición cargada de tensión, Mirtha Legrand no dudó en abordar la vida privada de Roberto García Moritán, ex esposo de Pampita, durante una de sus habituales entrevistas. En un diálogo directo y sin rodeos, la conductora cuestionó al político sobre los rumores de infidelidades que se han difundido en los últimos tiempos.

"¿Es verdad que encontraron un llamado tuyo, no? ¿De una persona que te decían a vos?", preguntó Mirtha, aludiendo a las versiones que indicaban que García Moritán había mantenido una relación fuera del matrimonio. Ante esta acusación, el empresario negó rotundamente cualquier implicación: "No, no, no es verdad. El teléfono en tu teléfono no es verdad", aseguró, reforzando su postura al señalar que las especulaciones sobre un viaje de Pampita sola a Tailandia también eran falsas. "Tengo una foto acá con Carolina en Tailandia. Yo estaba con ella. Se dijeron barbaridades, se dijeron mentiras de todos tonos", agregó.

La conversación derivó en la razón de su separación, a lo que García Moritán respondió que atravesaron "un momento difícil" y comparó su situación con la de miles de argentinos: "Se separan, se divorcian 40,000 argentinos por año. Pampita también se puede divorciar, García Moritán también se puede divorciar", afirmó.

Sin embargo, Mirtha, sin perder oportunidad, lanzó una dura observación: "A nadie le importaba que fueras funcionario público. Importabas más como marido de Pampita". Con esta afirmación, la conductora señaló que el interés público en su vida personal prevalecía sobre su rol político, dejando claro el contraste entre su vida privada y su carrera pública.

García Moritán, por su parte, reiteró que su única responsabilidad era con aquellos que lo eligieron como funcionario público. "Mi única responsabilidad como funcionario público es responderle a quienes creyeron en mí", subrayó, defendiendo su trabajo en la política mientras intentaba distanciarse de las especulaciones sobre su vida personal.

Este intercambio entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán evidenció la continua fascinación del público por los detalles privados de los famosos, a pesar de sus intentos por mantenerlos fuera del foco mediático.