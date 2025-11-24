Desde hace varios programas, Andy Chango y Momi Giardina construyeron una sociedad en la que cocinan juntos y se apoyan mutuamente en cada uno de los desafíos de Masterchef Celebrity . Esto mismo se pudo ver en el programa de este domingo 23 de noviembre, cuando al comienzo se quejaron de haber quedado separados en las cocinas y sus compañeros les cambiaron para que puedan cocinar juntos.

Cuando comenzó el desafío, Andy pudo comenzar a cocinar antes, pero esperó a que llegara el momento en que Momi se podía sumar, así cocinaban todos juntos. Finalmente cuando llegó el momento de presentar los platos, Andy reveló que su compañera lo ayudó con un paso muy particular de la receta.

"Fue un milagro poder entregarlo, hay un problema serio, nunca comí ricota en mi vida, me produce náuseas tenerla cerca, no la puedo manipular ni nada. Tengo algunas cosas de chiquito, por ahí fui un poquito consentido... sabía que iba a llegar este día que iba a tener que cocinar con ricota", confesó el participante.

Mientras los chefs le estaban dando la devolución, Momi se empezó a reír y Germán Martitegui lo destacó: " Tu mejor amiga es la que se está riendo a carcajadas ". A lo que el participante afirmó: " Me está haciendo bullying hace dos horas ".

Posteriormente, cuando Momi presentó su plato, mencionó que trabajó en conjunto con Andy y que lo ayudó con la ricota. " Yo hice todo, a Andy le exprimí la ricota, todo ", comentó la participante y todos se rieron del comentario.

Cuando Germán estaba dando su devolución, comentó: "Me llama mucho la atención que hiciste los dos rellenos, este está mucho más rico que el otro, bien jugado ahí, porque lo dejaste afuera ".