Romina “Momi” Giardina habló de sus intervenciones estéticas y sorprendió al revelar que debió someterse a tres cirugías mamarias tras una mala praxis.

Este miércoles, en diálogo con La mañana con Moria (eltrece), la bailarina contó que en total pasó cinco veces por el quirófano, pero aclaró que no piensa en retocarse la cara.

“Me operé tres veces las lolas y tengo dos liposucciones. En la carita por ahora no me hice nada”, detalló sin filtros.

Luego explicó por qué tuvo que operarse tantas veces los pechos: “La primera operación fue para ponerme, pero me hicieron mala praxis y después tuve que operarme dos veces más para sacarme porque me habían puesto una barbaridad”.

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Acto seguido, señaló: “Yo fui al médico y le dije que quería levantar un poquito las lolas. Pero a veces los cirujanos quieren lucirse o se piensan que porque estás en el medio querés dos pelotas gigantes y que así se va a notar su trabajo... Y fue lo que me pasó”.

”Tuve que esperar un año para volverme a operar y después una tercera vez para una reconstrucción final", concluyó.