“Monchi” reveló durante la entrevista que tiene importantes diferencias con su hermano “Guille”: “Hubo cosas que no me gustaron después de la muerte del ‘Pájaro’, cosas que hicieron que no me gustaron. La última vez que lo vi fue hace cinco años cuando compartimos acá el pabellón 7. Pero ‘hola’ y ‘chau’, nada más”.

Durante toda la entrevista repitió varias veces que no es un santo, que cometió errores, pero que “Los Monos” ya no existen.

- ¿Que pasó con Guille?

- Él había hecho un pacto y no se lo cumplieron. No voy a contar porque él está pidiendo pista para hablar. Sé que está pidiendo pista para hablar. Vamos a dejar que él hable, que cuente del día que se presentó, que se entregó. Que cuente cuál fue el arreglo, los arreglos que hizo.

- ¿Con la Policía? ¿Con la Justicia?

- Dejémoslo. Esperemos que él de pistas, que él pueda contar bien todas sus cosas. Yo creo que contarlo le serviría, dejaría al descubierto mucho pacto de corrupción que hubo en esa entrega. Porque no le cumplieron.

“Monchi” Cantero está preso desde 2016 luego de estar prófugo durante más de 3 años y es considerado uno de los últimos líderes de la banda “Los Monos”. Aunque el mismo, a pesar de ser calificado como el “cerebro” de la banda, afirma: “No voy a decir que soy un santo. Cometí errores como cualquiera y algunos los estoy pagando. Pero otros errores no son míos, me los metieron”.

En el 2018 lo condenaron a 37 años de prisión por ser jefe de una asociación ilícita y se le imputaron cuatro homicidios en calidad de instigador relacionado con la venganza por la muerte del “Pájaro” Cantero.

- Muchos te apuntan a vos como uno de los líderes de la banda “Los Monos”.

-La banda “Los Monos” fue una banda que surgió en Barrio Las Flores. El jefe era “El Mono” Miguel, que murió ahogado. De ahí salió el nombre y ese hombre ya está muerto. Esa era la verdadera banda de “Los Monos”. Nosotros no somos “Los Monos”.

- Cuando vos hablás de nosotros, hablás de la familia Cantero...

-Sí, sí, de la familia Cantero. Tenían su negocio, su tienda. Cada uno tenía sus cosas. Cuando llegué a la familia, Cantero tenía 16 años y me había ido de casa. Ya eran gente más o menos de plata.

-¿Cómo fueron los tres años que permaneciste prófugo?

- Fue complicado porque no podía ver a mi familia, a mi hija. Salí a la deriva y fui haciendo amistades, conociendo a la gente, gente que me fue ayudando. Cuando estás prófugo no te metés en problemas, no salís a cometer delitos. Tratás de hacer una vida normal y que no te reconozcan. Igual a mí había gente que me conocía, sabía quién era. Yo trataba de manejarme solo para pasar más desapercibido, sobre todo las pocas veces que volví a Rosario.

Incluso reveló que pensó en presentarse al casting de Gran Hermano para entregarse: “Estaban haciendo un casting para Gran Hermano. Yo tenía pensado ir a presentarme y llegar con esta foto -muestra la famosa foto del juez Juan Carlos Vienna en Las Vegas junto al padre de Martín “Fantasma” Paz, narco asesinado en 2012-. Para hacer visible la corrupción que había. Sabía que si lo hacía iban a detenerme, pero yo no tenía problema en ir preso. Me llevaron a un lugar de detención en Buenos Aires y al otro día me trajeron en helicóptero acá a Piñero. Armaron un gran circo”.

Al ser consultado de cómo cree que cayó, contestó: “Dicen que por un seguimiento o algo de eso. Pero yo no me como eso del “seguimiento”. Para mí alguien me mandó en cana. Hay dos personas en mi mente: uno ya murió, de COVID, el otro todavía está en la calle”.

- ¿A tu hermano “El Pájaro” lo traicionaron?

- Una semana antes de que lo mataran, el área de Judiciales le había allanado y robado toda la ropa. Entonces él andaba enojado porque las brigadas judiciales le robaron la ropa nueva. Me acuerdo que fue y discutió con el juez. Mirá, esto nunca lo conté: por esos días vino un policía y nos dijo que tuviéramos cuidado, que estaban armando algo para matar a uno de nosotros. Se lo dijo al “Pájaro” porque era amigo de él.

- ¿Quién mandó matar al “Pájaro”?

- Para nosotros uno de los responsables fue Luis Alberto Paz... el autor intelectual. Él cree que nosotros le matamos al hijo, a Martín.

Finalmente, Ramón Ezequiel Machuca comentó sobre los rumores de que manejan la banda desde la cárcel: “Hay un mito, y la gente ya tiene miedo, a la gente le meten miedo. A veces usan el nombre de “Los Monos” para apretar gente, para sacarle plata, y ni enterados estamos. Yo conozco personas a las que les ha pasado, conocidos que me dijeron que yo los mandé a apretar”.