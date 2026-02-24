Inseguridad
Monte Chingolo: un asaltante murió tras enfrentarse con un sargento
El suboficial se defendió con su arma reglamentaria cuando lo interceptaron en dos motos. Peritos reconstruyen la mecánica del hecho.
Un sargento del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) protagonizó un tiroteo con delincuentes que intentaron asaltarlo cuando regresaba a su vivienda en la localidad bonaerense de Monte Chingolo, partido de Lanús.
Como saldo, uno de los presuntos atacantes falleció en el lugar y el agente no sufrió lesiones.
El episodio se registró en la intersección de Coronel Álvarez y Yapeyú, donde el suboficial —que se encontraba fuera de servicio— fue abordado por cuatro individuos que se movilizaban en dos motocicletas, con aparentes fines de robo.
De acuerdo a las primeras actuaciones, ante la amenaza el efectivo extrajo su arma reglamentaria y respondió, lo que derivó en un intercambio de disparos. En ese contexto, uno de los sospechosos cayó abatido sobre la vía pública.
Poco después, a unas dos cuadras de la escena, personal policial encontró a un adolescente de alrededor de 14 años con una herida de bala, quien podría estar vinculado al intento de asalto. El menor fue asistido y quedó a disposición de la investigación para establecer su grado de participación.
Tras el hecho, el medio La Realidad On Line informó que el sargento fue trasladado a la Comisaría 6ª de Monte Chingolo para cumplir con las actuaciones de rigor.
En tanto, peritos y distintas áreas de la fuerza, incluyendo dependencias de control interno, trabajaban para reconstruir la mecánica del enfrentamiento y determinar las responsabilidades.