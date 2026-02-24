Un sargento del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) protagonizó un tiroteo con delincuentes que intentaron asaltarlo cuando regresaba a su vivienda en la localidad bonaerense de Monte Chingolo, partido de Lanús.

Como saldo, uno de los presuntos atacantes falleció en el lugar y el agente no sufrió lesiones.

El episodio se registró en la intersección de Coronel Álvarez y Yapeyú, donde el suboficial —que se encontraba fuera de servicio— fue abordado por cuatro individuos que se movilizaban en dos motocicletas, con aparentes fines de robo.

De acuerdo a las primeras actuaciones, ante la amenaza el efectivo extrajo su arma reglamentaria y respondió, lo que derivó en un intercambio de disparos. En ese contexto, uno de los sospechosos cayó abatido sobre la vía pública.

Poco después, a unas dos cuadras de la escena, personal policial encontró a un adolescente de alrededor de 14 años con una herida de bala, quien podría estar vinculado al intento de asalto. El menor fue asistido y quedó a disposición de la investigación para establecer su grado de participación.

Tras el hecho, el medio La Realidad On Line informó que el sargento fue trasladado a la Comisaría 6ª de Monte Chingolo para cumplir con las actuaciones de rigor.

En tanto, peritos y distintas áreas de la fuerza, incluyendo dependencias de control interno, trabajaban para reconstruir la mecánica del enfrentamiento y determinar las responsabilidades.