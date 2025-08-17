Estiman que la víctima es un joven de entre 20 a 25 años. Su cuerpo estaba envuelto en una bolsa. Tenía las manos atadas y la boca tapada con trapos.

Minutos después del mediodía del sábado un macabro suceso estremeció a la tranquila comunidad de Monte Vera. Eran cerca de las 12.45 cuando personal policial acudió a una cava ubicada en calle Presidente Roca, zona rural de esa localidad, tras un aviso al 911 que advertía sobre la presencia de un cadáver.

Al llegar, los uniformados confirmaron la peor sospecha: en el lugar yacía el cuerpo calcinado de un hombre joven, de unos 20 años. La escena resultó espeluznante. La víctima estaba con las manos atadas, el rostro cubierto con tela y la boca violentamente obstruida con trapos y papeles.

De inmediato se dispuso un perímetro de seguridad y se convocó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja bajo directivas del fiscal de Homicidios, doctor Iglesias. También se hicieron presentes altos jefes del Comando Radioeléctrico y de la Agrupación Cuerpos.

De acuerdo a las primeras versiones, todo indicaría que se trató de un "descarte", es decir, que la persona fue asesinada en otro lugar y posteriormente abandonada en la cava, ya que no se detectaron rastros de quemaduras en el terreno.

Hasta el momento no se registran pedidos de paradero en la zona, lo que agrega más misterio a un crimen con sello mafioso.

La identidad de la víctima aún no pudo ser establecida. En tanto, la PDI intenta reconstruir los últimos pasos del joven y dar con los autores de este brutal homicidio.