El dramático episodio ocurrió este miércoles por la mañana cuando un panal de abejas se desató sobre un hombre de 68 años en su casa , en la intersección de la ruta 5 y ruta 2. Su esposa intentó ayudarlo pero ante la desesperación, pidió auxilio y un vecino acudió rápidamente a socorrerlo mientras intentaba escapar del ataque.

Pese a los intentos por salvarlo, la víctima fue llevada al hospital Protomédico, donde ingresó sin signos vitales.

Hasta el momento no se confirmó si el hombre sufría alguna alergia que pudiera haber agravado el desenlace, pero el violento ataque fue determinante para su deceso.

Noticia en desarrollo