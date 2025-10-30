El conductor, que solo sufrió lesiones leves, fue rescatado del rodado por vecinos solidarios y personal de emergencias.

La madrugada del jueves fue escenario de un grave incidente en la zona norte de Santa Fe. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la caída de un vehículo en un profundo zanjón, ubicado en las inmediaciones de avenida Aristóbulo del Valle y Camino Las Mandarinas, en jurisdicción de Monte Vera. De inmediato, varios patrulleros y una unidad de emergencia médica se dirigieron al lugar. Al arribar, los equipos de rescate se encontraron con una camioneta Citroën Berlingo incrustada por completo en el cauce del canal, mientras su conductor intentaba salir del habitáculo y, visiblemente conmocionado, rescatar algunas de sus pertenencias.

El hombre involucrado en el siniestro, quien se encontraba lúcido pese al shock, brindó detalles sobre lo ocurrido. Según su testimonio, minutos antes había retirado la camioneta de un taller mecánico, donde le habían realizado reparaciones previas a una posible venta. «Venía por Aristóbulo del Valle y, antes del canal La Mandarina, la camioneta se bloqueó y se me fue para el lado del zanjón. Pegué contra un pilote y terminé adentro, en la parte más profunda», relató. Aún conmovido, destacó la peligrosidad del lugar: «Ahora entiendo cuando le dicen el zanjón de la muerte, porque cuando lo ves de cerca te das cuenta de lo profundo que es. Si iba con mi familia no la contaba», aseguró, calificando el episodio como «una desgracia con suerte».

Asistencia Inmediata

La respuesta de los servicios de emergencia fue prácticamente inmediata. «La policía y la ambulancia llegaron rapidísimo», destacó el conductor. A la asistencia oficial se sumó la ayuda de vecinos solidarios de la zona, quienes acudieron sin dudarlo para auxiliarlo. «Me ayudaron a abrir la puerta, a sacar la batería porque salía humo, se metieron sin dudarlo. Todos colaboraron», recordó emocionado. Un factor determinante para evitar un desenlace fatal fue que el zanjón, en ese tramo, no contenía agua. «Caí con el cinturón puesto. No sé cómo logré desabrocharlo. Si el zanjón tenía agua, no salía más», reflexionó el hombre, evidenciando la magnitud del riesgo.

Producto del violento impacto, la camioneta Citroën Berlingo sufrió daños totales y quedó en condiciones de «desguace», según la estimación de su propietario. El conductor, a pesar de la gravedad del accidente, logró salir con vida del vehículo y solo sufrió lesiones leves, aunque dolorosas. «Por la adrenalina me sentía bien, aunque después vinieron los dolores: tengo lastimadas las rodillas, el hombro y la cabeza», detalló. El hombre lamentó la ausencia de medidas de seguridad en el tramo donde ocurrió el accidente. «Si hubiese habido un guardarray o algo, el impacto hubiera sido menor y quizás el vehículo servía», sostuvo. Este episodio vuelve a poner de manifiesto la preocupación por la falta de barandas o señalización adecuada junto a canales de gran profundidad en varios sectores de la avenida Aristóbulo del Valle, un problema recurrente que genera riesgos para la circulación.

Sobre el incidente, que milagrosamente no arrojó víctimas fatales, fue notificada la Fiscalía en turno, la cual dispuso las actuaciones correspondientes.