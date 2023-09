Este viernes, en la previa del debut de Kenny Palacios en el Bailando 2023 (América TV), Marcelo Tinelli se cruzó con Moorea, la hija de Floppy Tesouro, y el intercambio de palabras terminó con un insulto de la nena de siete años hacia él.

Todo ocurrió cuando el conductor del reality le preguntó a Floppy si Kenny se encargaba de arreglar su peinado al igual que a Wanda Nara. Entonces, Marcelo quiso saber si también hacía lo mismo con su hija.

"Moorea, ¿te gusta cómo te peina Kenny?", consultó. "Maso... siempre le digo 'yo pierdo tiempo si vos la peinas a mamá primero'", respondió. "¿Te da celos que la peine a Wanda?", preguntó el productor. La nena fue sincera y dijo: "No, porque es buena". Y el conductor acotó: "¿Mamá no es buena?". Sin filtros, ella lanzó: "No, no es buena".

Sin embargo, el presentador se sintió mal por su respuesta y aseguró: "Si mi hijo me dice eso, me desmayo". A la hija de Floppy no le importó y lo siguió enfrentando. Luego de preguntarle si iba a primer grado en el colegio, ella expresó: "Y sí, ¿a dónde voy a ir?".

"Respondedora la pende... Iba a decir la pendeja, pero no da", dijo Marcelo. "Si querés decime pendeja, pero yo te respondo peor", acotó la nena. El presentador le intentó aclarar que "se lo dijo de una manera cariñosa", pero ella le dijo que "era peor, y no de cariño".

"¿Te va bien en el colegio?", quiso saber el conductor. "Sí... creo que a vos antes te iba mal", le contestó Moorea, desafiante. "Yo era excelente alumno, qué sabés vos de mi vida, pendeja. Perdón que te diga pendeja, me calenté. Perdón que te diga pendeja, pero me salió así... decírtelo", le contestó Marcelo. "Yo te diría pelotudo", dijo la hija de Floppy Tesouro, haciendo reír a todo el estudio.