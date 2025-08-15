Horas después de haberse presentado a declarar en la causa que la investiga por robo en banda, Morena Rial protagonizó un violento incidente en un boliche. Según trascendió, la mediática fue echada de una disco bailable por pelearse “a los botellazos” con una chica que ella pensó que quería robarle el novio.

Este jueves 14 de agosto, Ángel de Brito presentó en “LAM” un video de la grave escena que se dio en “Kapital”, un local bailable del barrio porteño de San Telmo. El conductor le agradeció a la hija de Jorge Rial por los clips que le provee a través de terceros para hacer una suerte de “noticiero sobre ella”.

📺 Cuenta @pepeochoa88 en #LAM que More Rial fue echada del boliche Kapital en Liniers tras pelearse a los botellazos con una chica que ella pensó que quería robarle el novio



pic.twitter.com/qKaFB2GHk0

De acuerdo con Pepe Ochoa, More Rial encaró a una joven de la que sospechaba que estaba tratando de seducir a su nueva pareja con una botella en la mano al grito de “¿Qué te pasa a vos, logi con mi guacho?”. “Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen…. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”, continuó.

“La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado”, agregó el panelista mientras la producción del ciclo de América TV ponía al aire las imágenes que un peatón capturó con su celular.

Marcela Feudale no podía creer lo que estaba viendo: “No puedo creer que genere este quilombo”. “Ya era de día. Se la llevó la policía que contuvo toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos”, precisó Pepe.

Qué dijo Morena Rial sobre su enfrentamiento en un boliche



Al viralizarse las imágenes del violento hecho, Morena se pronunció en sus redes sociales e hizo oidos sordos a las críticas que recibió, tomando responsabilidad por sus hechos.

“Para los que me mandan mensaje o me preguntan si fui yo la del boliche, obvio que fui yo, nadie nos va a venir a pasar por arriba, nadie se va a comer el papel y me voy a quedar de brazos cruzados. Tendría muchas cosas para decir, pero me las guardo para mí. A las pelo de dos pesos la noche, que se viven poniendo el moño les cabe la cagada, es así”, escribió.

“Y a vos popo ochoa que te llenas la boca hablando de mí todo el día. Que no tenés nada que hacer, ya que te querés venir hacer el que discriminas, primero te falta calle y segundo anda chupat* una buena cajeta qué es lo que te hace falta, resentido sucio”, apuntó contra el panelista de LAM.



Y luego, profundizó sobre el hecho, justificando sus actos: “Salimos en grupo, vamos y volvemos todos. Pase o cueste lo que cueste. Esto es así. Se pueden ir bien a la verga los que piensan que me afectan los comentarios, acá y allá voy a saltar por los míos, y los míos x mi. Le duela a quien le duela...”.