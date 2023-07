Morena Rial quedó bajo el fuego cruzado tras ser señalada como la persona que sustrajo tarjetas de crédito y débito, entre otras cosas, de las carteras de Mónica Farro y Marcela Feudale, y revolvió la de Estefi Berardi durante su visita a LAM.



La hija mayor de Jorge Rial, que fue foco en la semana por la feroz pelea con el periodista, salió a defenderse de forma contundente.

“Nada que ver. Yo no toqué nada, no sé… Me parece una vergüenza total, pero yo no toqué nada. Me ponen a mí como si yo hubiera tocado algo y que me escriban a los que les faltó algo, pero es una locura que me acusen de algo”, dijo indignada la hija de Jorge Rial en un audio difundido.

En el mismo audio, señala: “Me escribió todo el mundo, me mandan tiktoks diciendo que estoy robando tarjetas. ¡Es una locura, amiga! O sea, que le use la tarjeta a mi papá no significa que yo le haya ‘choreado’ la tarjeta a alguien. No entra en ninguna cabeza”, indicó, negando rotundamente la acusación por la cual Mónica Farro y Marcela Feudale realizaron denuncias policiales.

“Me parece una falta de respeto totalmente a mi persona. ¿A dónde me voy a meter la tarjeta? Andaba con un jean y un blazer, ni cartera tenía. Boludeé con vos en el pasillo, me cambié, salí y ya. Me acusan de andar ‘choreando’ y mirá si voy a ir al canal para darles el gusto que digan ‘sí, es una delincuente’. No, mi amor. Yo no soy así, no me manejo así”, lanzó notablemente molesta..

Por último, reiteró mencionando a Jorge Rial, su padre, con quien mantiene un descarnado conflicto: “Una cosa es que le use la tarjeta a mi papá, que es mi papá y es un problema familiar, y otra es que vaya y robe. No me manejo así”, concluyó Morena Rial.