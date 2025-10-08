Morena Rial fue detenida hace algunas semanas y llevada al penal de Magdalena, luego de desobedecer las exigencias del juez que le había brindado prisión domiciliaria tras los hechos delictivos que ella misma confesó. Mientras se tienen noticias cada vez más preocupantes sobre su salud mental en sus días en la cárcel, ahora se supo que se encontró con una tristemente célebre presa. Se trata de Elizabeth Rodrigo, la madre de Ayelén Paleo, quien está detenida por trata de personas.

Fue Juan Etchegoyen quien compartió la información en su programa “Mitre Live”: "El otro día una fuente de adentro del penal de Melchor Romero me contaba que Morena se habría encontrado a la mamá de Ayelén Paleo en un patio interno que tiene esa cárcel e intercambiaron algunas palabras", afirmó. El comunicador aclaró que, pese a estar en diferentes pabellones, el cruce se produjo antes del traslado de Rial.

Vale recordar que el operativo que llevó a la detención de Rodrigo incluyó trece allanamientos y resultó en el arresto de otras tres personas: Noelia Elizabeth Avalos, Carlos Molina y Noelia Macarena Lacuadra. Además, doce mujeres de entre 22 y 45 años fueron rescatadas y asistidas por equipos especializados. Según la investigación, la madre de Paleo cumplía un rol de "logística-fotógrafa" dentro de la organización criminal. Frente a la grave situación, Ayelén Paleo defendió a su madre: “Es cuestión de tiempo. Mi mamá va a salir la semana que viene o la otra. Ella es completamente inocente y no tiene nada que ver".

Sobre la charla, Juan agregó más detalles que pintan una escena dantesca. "Se dieron fuerzas mutuamente y se contaron las historias de una y la otra. Morena Rial no la conocía personalmente a la mamá de Ayelén Paleo. Se reconocieron obviamente y fue Elizabeth la que se acercó a Morena y le habló, eso me lo contaron de buena fuente y que se habría dado este encuentro", expresó el periodista.

En otro momento de su relato, Etchegoyen se refirió a un tema que genera alarma: preocupa la salud mental de More Rial. El conductor se preguntó sobre el futuro de la joven y su hijo, Amadeo. "Sería feo que si Morena continúa presa le acerquen a su hijo Amadeo y él viva en la cárcel y es verdaderamente complicada la situación aunque legalmente eso se pueda hacer pero ¿qué vida va a tener Amadeo viviendo en la cárcel?", reflexionó en el aire.

Para finalizar, el periodista lanzó una advertencia. "Ojalá que recapacite More y cambié pero este es el panorama que tengo hoy si no hay un cambio de ella con respecto a esta situación", concluyó. Según había trascendido los últimos días, More sufre una seria afección psiquiátrica que compromete su bienestar mental y explica, en parte, su reciente comportamiento. Desde su entorno confirmaron que el cuadro es delicado y que el aislamiento de su hijo Amadeo la tiene emocionalmente devastada.