Morena Rial continúa detenida en Unidad 51 de Magdalena y parece haber tomado un nuevo rumbo gracias al cambio de letrado que tuvo cuando Alejandro Cipolla se apartó del caso.

Según reveló Guido Záffora en DDM (América TV), "arrancó a trabajar en la prisión de Magdalena en admisión, es administrativa, el horario que hace es de 8 a 14 y de 15 a 18 horas”.

De esta manera, se convirtió en el primer trabajo con horario fijo que tiene la hija de Jorge Rial ya que, tiempo atrás, había hecho una declaración controversial sobre la razón por la que no tenía empleo: "Yo tampoco voy a ir a trabajar a un supermercado, no hay forma, porque él no me crió para eso. Mi papá no me crió para que yo vaya a laburar a un supermercado, mi papá siempre me dio lo mejor a mí, entonces no me va a querer venir a rebajar".

En las últimas horas, también se había rumoreado que Morena había hecho un casting para formar parte de Gran Hermano: Generación Dorada en Telefe, pero fue desmentido en su cuenta de Insatgram.

Puede interesarte

¿Por qué Alejandro Cipolla no defenderá más a Morena Rial?

Alejandro Cipolla sorprendió al anunciar con un fuerte descargo en sus redes sociales que abandonará la defensa de Morena Rial a pesar de su fuerte amistad.

“Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, comenzó el letrado en su cuenta oficial de Instagram y sumó: “Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”.

“Mi opinión en los medios no a ver silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder”, continuó picante Alejandro Cipolla y cerró: “Dejo constancia de que mi apartamiento no obedece a otras razones que las aquí expuestas”.