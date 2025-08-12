Como si no tuviese bastante ya con su mala relación con Facundo Ambrosioni, padre de su primer hijo Francesco y los problemas con la Justicia que acarrea desde el verano pasado, ahora Morena Rial suma un nuevo frente de batalla: Matías Ogas, el muchacho con el que tuvo a su hijo Amadeo en octubre pasado y del que se separó a las pocas semanas.

Lo cierto es que en las últimas horas la polémica hija de Jorge Rial hizo un duro descargo contra su ex, de quien aseguró estar harta, lo acusó de mal padre y disparó letal sobre sus actitudes y las de su familia.

“Me tenés cansada con los reclamos, te pensás que voy a seguir aguantándote tus pelotudeces. Las aguanté bastante tiempo y nunca te importó el bebé”, comenzó disparando iracunda Morena a través de una serie de Instagram Stories. Al tiempo que continuó furiosa: “No soy una madre que aleje a su hijo de su progenitor. Pero cuando no quieren saber nada más, queda claro que no hay que insistir”.

“Siempre insistí porque pensé que era lo mejor para mi bebé, pero es mejor tenerte lejos, sucio”, arremetió la mediática contra su ex. Pero eso fue sólo el comienzo, porque en un segundo posteo lo acusó de padre ausente.

Capturas de pantalla de las historias con el descargo de Rial (Foto: Gentileza)

"Me da risa esa gente que aparece una vez por mes y se vienen hacer los familiares furiosos, vayan para allá que no compro con ustedes. Mi hijo no es un juguete que se acuerdan cuando se aburren, váyanse a lavar el cul... y dejen de molestar. Mi bebé tiene todo el amor suficiente para no volver a verlos en su vida, y gracias a Dios no necesita nada, menos su amor miserable y sucio", lanzó sin filtro.

Y cuando parecía que su iracundo descargo había terminado, agregó contundente: "La palabra PAPÁ te queda re grande compa, y a tu familia todas las palabras les quedan grandes".

Por último, y como para que no quede duda alguna de que no quiere saber absolutamente nada de Ogas, Morena Rial concluyó con una tercera y letal acusación: "Mejor la dejo acá, porque si tuviera que seguir hablando ni un pañal compró. El bebé ya va a cumplir un año, andá pa' allá y por la sombra a ver si quedás más oscuritos de lo que sos cachivache".