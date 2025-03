En medio de su conflictivo panorama legal, More Rial vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un supuesto romance que desató un escándalo en redes sociales.

Luego de ser vista en un boliche y ausentarse de las pericias psicológicas impuestas por la Justicia, surgieron rumores de que la hija de Jorge Rial estaría iniciando una relación con un joven desconocido. Sin embargo, lo que parecía una historia de amor tomó un giro inesperado cuando la presunta novia del hombre en cuestión salió a exponer la supuesta infidelidad.

El periodista Pepe Ochoa, desde LAM, fue el primero en revelar que More estaría saliendo hace más de dos meses con un joven morocho. Según contó, fue amor a primera vista, y el encargado de presentarlos habría sido Alan Cañete, el otro detenido en la causa por "robo agravado", quien incluso le prestó el auto a More.

A pesar de que la mediática pasó un tiempo detenida, el romance habría continuado, e incluso el joven le enviaba cartas de amor a través de su abogado.

Pero Morena no tardó en desmentir los rumores. A través de sus historias de Instagram, respondió a la consulta de un seguidor asegurando que se encuentra soltera: “No, tengo mucha gente que me quiere y acompaña, pero estoy sola”. Sin embargo, la versión no convenció a todos, y una joven identificada como Yas salió a acusarla de haberse involucrado con su pareja.

Desde la cuenta de El Ejército de LAM, compartieron capturas de publicaciones de Yas, quien afirmó que su exnovio, llamado Eric, le fue infiel con More. “Story time de cuando mi ex me gorreó con Pepa Rial”, escribió la joven, quien además aseguró que ella lo mantenía económicamente. “Me lo llevé de vacaciones, le compré un celular, le di todo ¡y así te pagan! Muerto de hambre”, expresó con indignación, acompañando sus palabras con fotos de More y Eric.

El escándalo sigue creciendo y deja más dudas que certezas. Mientras algunos creen en la versión de Pepe Ochoa sobre el supuesto romance, otros respaldan la denuncia de Yas, que coloca a More en el centro de una infidelidad. Aunque la mediática intenta mantener un perfil bajo, en tiempos de redes sociales, las polémicas nunca tardan en salir a la luz.