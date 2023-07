Morena Rial sigue haciendo un tour por los programas de TV. Este miércoles por la noche estuvo en Polémica en el Bar (América) y se refirió al choque que sufrió en la General Paz, del que afortunadamente salió ilesa. El que quedó algo dañado fue su auto, un BMW que compró con mucho esfuerzo, según relató.

Indagada por Chiche Gelblung, y después de todas las críticas que recibió en las redes sociales por poseer un vehículo de alta gama sin trabajar, la mediática aclaró que no se trató de un regalo de Jorge Rial, como muchos piensan.

“Cuando me internaron en el psiquiátrico (en 2018), mi papá les compró una camioneta a mi hermana y otra a su pareja, que era Romina Pereiro. Cuando salí me dijo que a mí mejor no. Yo después le compré la camioneta a Rocío en cuotas, y mi ex me ayudó a terminar de pagarla. Luego la cambié por el auto. Fue todo por medio mío, yo no le pedí plata a Rial”, sostuvo, y cerró el tema remarcando que ella vive de las redes sociales, donde gana muy bien como influencer.