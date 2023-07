“Por la plata baila el mono, las putas y los giles. Rocío te mando un beso”, lanzó Morena citando una conocida frase que se ha hecho viral.

Morena Rial no tuvo piedad para su hermana Rocío, quien desmintió algunas de sus declaraciones, además de exigirle que no la mencione más para darle más forma a sus embates.

Anteriormente, la mamá de Francesco Benicio se había referido hasta a la forma en la que su hermana menor había llegado a la familia.

En diálogo con el móvil de A la Tarde (América), Morena respondió a la consulta del periodista Matías Vázquez, quien le comentó que Rocío había dicho que “me rompe mucho las pelotas lo que dice Morena”. Ante esto, respondió: “Me chupa tres huevos mi hermana. Por mí nos vemos…”.

D’Auro, exesposa de Rial, pero que lo que las diferenciaba era que ella había buscado ayuda en un psicólogo para hablar del tema. “Creo que ella está estudiando psicología y capaz que le está afectando un poco las neuronas. Pero si a ella le parece bien la violencia que existió es un problema de ella”, dijo Morena, tergiversando los dichos de su hermana.

Y afirmó: “Cero reconciliación. No tengo ganas de verlos más. Para mí dejaron de ser mi familia”.

¿Qué dijo Rocío Rial?

Rocío Rial habló con el periodista Matías Vázquez para A la Tarde (América) y fue letal contra su hermana Morena. “No tengo relación, cero. No me parece las cosas que anda hablando. Me parece perfecto que hable de ella, pero no me parece que hable de mí o de mi historias. Por eso salió un bozal legal, no es un juicio, es un ‘por favor a mí no me mencionen'”, sentenció la joven.

Y siguió: “Me rompe las pelotas lo que estuvo diciendo últimamente, no me interesa ni un poco. No importa cuánto perdón pidas después cuando se te pase la locura, de esto no se vuelve”.



“Yo no me acercaría a Morena. Silvia D’Auro quedó en el pasado desde 2012, no la vi más. Yo voy al psicólogo y lo hablo”, agregó.

Cuando el notero le preguntó si se va a volver a unir la familia, la joven expresó: “Yo espero que no, pero bueno, mi viejo tiene sus sentimientos, si él quiere, puede”.

“¿Crees que fue búsqueda de amor o cierta extorsión?”, indagó Vázquez. “Podés decir que es búsqueda de amor, pero cuando salís a hablar de todos solo porque te dejaron de pagar el alquiler… salió a decir de todo y todavía le pagaba el colegio al nene. Estoy enojadísima con ella”, estalló Rocío.