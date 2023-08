Fernanda Iglesias llevó la información al programa y detalló qué hizo la hija mayor de Jorge Rial en el ritual umbanda. "Morena Rial aparece publicada haciendo ritos umbanda. Morena se estaría dedicando a practicarlos. Es un rito afrobrasileño que invocan espíritus, canta, hablan en portugués, y se usa para hacer daño a otros o para pedir cosas buenas para uno", explicó primero Yanina Latorre.

Qué es un ritual umbanda

"Morena tenía antecedentes de haber hecho ritos umbanda en Córdoba. Morena fue el sábado por primera vez, sola. Llegó por un conocido que le pasó la data. A este pai en particular, que se llama Ariel González, es argentino tiene su lugar en la zona oeste, donde hacen las reuniones que se llaman Movimientos", comenzó diciendo Fernanda Iglesias, mientras desde LAM (América) mostraban en pantalla una foto de Morena con el señor que hizo el rito. A su vez, también había otra imagen donde aparecía con su hijo Francesco.

"En el rito, los país invocan al espíritu de los santos, de sus ancestros, se visten tipo colonial, es una fiesta: tocan tambores y bailan. Y la gente pide para adentro. Supuestamente, Morena habría pedido por tener paz. Pero tengo otra versión que sería que pidió por recuperar un amor, un amarre. Al sábado fue sola y le gustó tanto que volvió el lunes, se hacen el cuándo es el día de algún santo las fiestas", detalló la panelista.

"El sábado a la noche fue sola y la vieron como perdida y que no sabía lo que quería. Y el lunes volvió a ir a otra fiesta, con su nene, porque no tenía quien lo cuide", agregó Fernanda.

Fuerte cruce en vivo entre Fernanda Iglesias y Morena Rial

Tras el revuelo, la hija mayor de Jorge Rial le mandó un mensaje a Yanina Latorre y le pidió salir al aire de LAM (América) para aclarar las cosas. "Las que están sentadas ahí, que se hacen las santas, que cuenten las cosas que hacen o hacían. Que se preocupen por sus vidas porque les hace falta. Ojalá encuentren algún tema para hablar que sea coherente", se quejó molesta Morena vía mensaje. Y Fernanda Iglesias disparó picante: "De un padre patotero sale una hija patotera, es lógico".

Luego, la joven de 24 años salió al aire de LAM a través de una comunicación telefónica y explicó respecto al ritual umbanda: "Yo no creo en la Iglesia, respeto todo tipo de religiones, por eso pido que me respeten. No fui a hacer ningún rito, eso es cuando se mata a algún animal. El umbanda se basa en un sacrificio principalmente, estoy interiorizada en el tema. Yo fui a hablar con un pai. Después fui a una quimbanda, que me llevó a una amiga, se juntan, hacen música y cantan, no es nada raro. Yo fui para estar mejor yo, no por nada específico".

Luego, cuando Yanina le preguntó por la relación con su papá, Morena dijo: "No se si está todo mejor, pero yo decidí que lo vea a su nieto, no le voy a prohibir a mi hijo su felicidad. La felicidad de mi hijo está antes que la mía. No tengo nada para decir de él como abuelo de Francesco". Sobre el alquiler del departamento, que lo paga el conductor de Argenzuela (Radio 10), Latorre contó que está al día.

"No sé, no me meto. Ahora creo que está al día porque lo volvió a ver a Francesco, me tenían agarrada de ahí", sentenció Morena. Y Fernanda Iglesias intervino: "No, no está al día. Él tiene que pagar porque te alquiló un departamento de 1500 dólares por mes, que nadie que trabaje de algo normal lo puede pagar. Por eso digo que lo tiene que pagar él y no puede pretender que lo haga ella".

"No entiendo qué problema tendrías vos que mi papá me pague un alquiler de 1500 dólares por mes... si no te lo pueden pagar a vos bueno, fijate", la cruzó la hermana de Rocío Rial. "Yo no tengo ningún problema, termina este programa y me voy a mi casa a dormir, no me importás ni vos, ni tu papá ni nada", le respondió la angelita. Y Morena estalló furiosa: "Vos tampoco me importás a mí, entonces cerrá el culo y no te metas".

Lejos de calmar las aguas, Fernanda siguió: "Yo hago mi trabajo, lo que deberías hacer vos también, trabajar".