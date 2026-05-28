Morena Rial inició acciones legales contra Yanina Latorre luego de un video que se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una fuerte polémica. La hija de Jorge Rial reclama una cifra millonaria y acusa a la panelista de racismo y discriminación.

El conflicto comenzó a raíz de unas imágenes grabadas por Yanina durante sus vacaciones en las Cataratas del Iguazú. Mientras mostraba unos monos que se acercaban al balcón de su alojamiento, lanzó entre risas una frase que generó indignación: “Es More Rial y el pibe”, en referencia a Morena y a su hijo Amadeo.

El comentario rápidamente explotó en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron a la conductora de SQP por el tono de sus palabras. Mientras algunos defendieron que se trató de un chiste, otros consideraron que el límite había sido sobrepasado.

Frente a la repercusión, Morena decidió avanzar judicialmente y reclamar una importante suma económica por daños y perjuicios. Según trascendió, considera que el comentario afectó tanto su imagen pública como la de su hijo menor.

Puede interesarte

La polémica volvió a poner a ambas figuras en el centro de la escena mediática y generó un intenso debate en redes sociales sobre los límites del humor, la exposición pública y las consecuencias de los comentarios virales.