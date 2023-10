El ruido mediático se había desvanecido a su alrededor. Tras semanas de ebullición, de explosivas declaraciones, de revelar los trapitos al sol de su entramado familiar, Morena Rial navegaba por el silencio. Hasta que se encendió la llama de una bomba sobre su aspecto personal.

A raíz de una información divulgada por LAM, se conoció que la hija de Jorge Rial acaba de iniciar un romance, pero lleno de particularidades, de circunstancias peculiares, que se fundamentan en la condición del hombre que la conquistó y la obnubiló.

La cuenta del ciclo de Ángel de Brito se arriesgó a aseverar que la influencer se topó con el sentimiento del romance, con las vibraciones de la atracción con un preso. Sí, la joven habría activado una historia sentimental con una persona que está recluida y privada de su libertad.

El programa de América anunció en su posteo: “More Rial con nuevo amor tumbero”. Y luego añadió detalles sobre la ubicación de la cárcel en la que habita este enamorado de la hija del creador de Intrusos: “Él está en el penal de Batan unidad número 15”.

MORENA RIAL ESTARÍA DE NOVIA CON UN PRESO

Como si fuese poco, todo parece indicar que la descubrieron in fraganti, en pleno movimiento hasta ese establecimiento, ya que narraron: “Este fin de semana fue a visitarlo y se negó a fotografías para que no trascienda a los medios. Se lo conoce como EL MATO”.

En julio de este año, Morena también estuvo vinculada con otro procesado, cuando se viralizaron imágenes de su aterrizaje en la cárcel de González Catán y en esa ocasión se filtró que Rial se acercó a encontrarse a charlar con extrema complicidad con un recluso llamado Matías Romero.





Un tiempo atrás, surgieron rumores de que Morena estaría visitando a un misterioso hombre alojado en un penal de González Catán. "Ella ingresa como amiga, esto es lo que me dicen. Se conocen por amigos en común, que no están detenidos, y evidentemente empezaron una relación. Cuando ingresa, el preso pide dónde quiere recibir la visita, y lo que se pidió es una habitación de encuentro, por eso trasciende esto y se deduce que es su novio o sería su novio", contó Mariana Brey.

El joven en cuestión se llamaba Matías Romero y está detenido desde 2021, por robo agravado por el uso de armas. Sin embargo, Morena negó todo: "Fui a acompañar a una amiga y ya dicen que tengo novio. No fui a ver a nadie ni fui a garch... Fui a joder. No tengo mucho que aclarar. Estoy soltera, ya te dije. Me separé hace poco. No hay chance de nada. Lo conocí ese día porque la acompañé a mi amiga".