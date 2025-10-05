Un horrendo crimen conmociona a la localidad bonaerense de Moreno. Un hombre de 30 años fue detenido acusado de asesinar a su hijastro de cuatro años, quien murió tras sufrir golpes y asfixia.

El caso se conoció cuando médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega informaron a la policía el ingreso del pequeño Sebastián Emanuel Yafrate, de cuatro años, sin signos vitales. Los profesionales constataron lesiones compatibles con maltrato físico, lo que activó de inmediato el protocolo judicial correspondiente.

La denuncia de la madre y la confesión del acusado

Efectivos de la Comisaría Cuartel V entrevistaron a la madre del niño, Florencia Yafrate, de 25 años, quien declaró que su hijo le había contado en varias oportunidades que era golpeado por su padrastro, identificado como Cristian Deivy Torrico Mendoza, de nacionalidad boliviana.

Ante las contradicciones en el relato de la pareja y las evidencias halladas en el domicilio, la UFI N°4 de Moreno–General Rodríguez, a cargo del fiscal Dr. Bornia, dispuso la intervención de Policía Científica y la realización de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Durante las diligencias, Torrico Mendoza confesó haber causado la muerte del menor. En su declaración, reconoció que provocó la asfixia del niño, lo que derivó en su inmediata detención por orden de la fiscalía.

Investigación en curso

El imputado quedó detenido bajo la acusación de “homicidio agravado”, mientras que la madre permanece a disposición de la Justicia para ampliar su declaración testimonial.

El hecho es investigado por personal de la Estación Departamental de Seguridad (E.P.D.S.) Moreno, bajo la supervisión del comisario mayor Alfredo Valdez y del comisario general Antonio Miguel Zalazar, superintendente de Seguridad de la Región AMBA Oeste II.

Los investigadores trabajan ahora en la reconstrucción de los episodios previos de violencia y en la posible omisión de alertas por parte del entorno familiar o institucional. Según testigos, el niño había sido visto con lesiones días antes de su muerte, lo que podría abrir una línea de investigación por negligencia o falta de intervención estatal.

El crimen de Sebastián Emanuel Yafrate vuelve a exponer el drama de la violencia infantil y la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención y acompañamiento en contextos familiares vulnerables.