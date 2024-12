La mujer discutió con el empleado, intentó irse sin abonar el servicio. Terminó demorada y el auto fue secuestrado.

Una mujer se negó a pagar en efectivo las horas de estacionamiento que utilizó, discutió con el empleado del lugar, chocó el portón de salida y lo derribó por completo. Tras ello, fue demorada por un efectivo que se encontraba allí.

El violento episodio ocurrió este lunes por la tarde en un estacionamiento privado “Pasaje Sur”, ubicado sobre la calle Joly al 2800 y lindero a la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno. La insólita secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según precisó el empleado del lugar en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece) la mujer llegó, dejó el auto y cuando volvió por él no había sistema, por lo que no podían tomarle el pago con billetera virtual y le solicitaron que abone en efectivo.

Sin embargo, la señora no tomó bien el pedido y comenzó a discutir con el hombre. “Quería pagar con el teléfono, le dije que se nos cortó el sistema, que no andaba, le dije que era solo en efectivo, eran $4400 por dos horas”, precisó el trabajador.

#Moreno Una mujer tiró abajo el portón de un estacionamiento, porque no la dejaron pagar desde una billetera virtual. "Solo efectivo, señora", le comunicaron. Después pasó lo que se ve en el video. pic.twitter.com/5WhSPdkL6x — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) December 11, 2024

“Yo cerré el portón y me preguntó por qué lo cerraba. Le dije que no se podía ir sin pagar, que por lo menos me tire algo porque sino me quedaba la deuda a mí”, explicó.

De acuerdo a su relato, tampoco ofreció pagar después, sino que se enojó e intentó salir del lugar por la fuerza junto a otro joven que iba con ella. “Tiró el portón abajo”, manifestó.

En las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad se puede observar como la conductora impactó de lleno contra el portón en varias oportunidades hasta que cayó completamente. En ese momento la gente circulaba por la vereda, pero afortunadamente no hubo heridos pese al brutal impacto.

En el estacionamiento había un policía que intervino en la discusión y alertó a la comisaría local. Tras ello, la conductora quedó demorada y el auto terminó secuestrado. Ahora deberá pagar una multa por el violento accionar.