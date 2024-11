Moria Casán destrozó a Griselda Siciliani luego de que Sabrina Rojas revelara que "fue la amante de Luciano Castro" cuando ella esperaba un hijo del actor.

En una entrevista con LAM (América TV), la One se refirió al conflicto entre Rojas y Siciliani y lanzó: "La China veterana". Y continuó: "Aguante Siciliani. Me encanta porque me hace muy divertido a mí. Me parece una mina copada y supongo que todo esto hasta le divertirá. Yo creo que tiene una cosa mala: quiere que todo el mundo la quiera".

"No puede ser, mami. ¿Cómo te va querer todo el mundo? Olvidalo, guapa. Sos actriz. Ahí no sé si es una fake la que mandó. Me hace gracia", señaló.

"Como dije en mi monólogo: todo es lindo, el viaje es lindo, pero Argentina es única. Lo único que mantiene divertida a la gente son los chismes del espectáculo. El chisme de sábana, el folklore, como en Argentina no lo hace nadie...", remarcó Moria sobre su picante tuit que hizo referencia al mismo tema.

Con respecto a los dichos de Sabrina Rojas donde reveló detalles de la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, Moria Casán concluyó: "La Rojas, una reina. Está acabando, está con orgasmos, hay que buscar que no moje el piso".

😱 Moria Casán DESTROZÓ a Griselda Siciliani: "Es la China Suárez veterana"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/zU5REf83dn — América TV (@AmericaTV) November 11, 2024

¿Qué dijo Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani?



Sabrina Rojas volvió a cargar contra Griselda Siciliani y aseguró que fue amante de Luciano Castro mientras ella estaba embarazada y en pareja con el actor.

Al aire de Pasó en América (América TV), Sabrina prendió el ventilador y se despachó contra la actriz y el padre de sus hijos. "Del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba casada y embarazada, ella le mandaba mensajes. Después, si pasó o no algo, que supongo que sí, no lo sé. En la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y, a veces, al revés", lanzó sin vueltas la conductora.

"A todas la mujeres, seas mediática y popular, seas una gran actriz superestrella de Netflix o presidenta de una empresa... cuando nos meten los cuernos, a todas nos repercute con la misma obviedad", planteó en otra parte.

Puede interesarte

"Por eso después lo vemos al gordo, que nunca sube nada en sus redes, subiendo una foto de las chanclas de ellos... Es más fácil ser genuino y hablar como hablo yo... Yo soy mediática y me hago cargo, otros son mediáticos solapados... El gordo es pollerudo y cuando se manda cagadas, hace de todo para compensar la cagada", soltó picante en referencia a la actividad de Luciano Castro en Instagram, donde se mostró junto a Griselda en Brasil.

"¿Sabés por qué no suelto? Porque no me sueltan. Lo que pasa entre cuatro paredes es su palabra contra la mía, pero si quisiera, explota una bomba. No es que a mí se me ocurre bardear porque sí. Cansada me tienen", sentenció Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani.