Los delincuentes atacaron a la mujer cuando circulaba a plena luz del día; ante su resistencia, la arrojaron al suelo y le pegaron patadas en la cabeza. Un auto que pasaba por el lugar intentó detenerlos, pero terminó chocando contra un árbol.

Dos delincuentes armados y con la cara cubierta, interceptaron este miércoles al mediodía a una mujer de 51 años que circulaba en una moto de gran porte por una calle de Haedo, partido de Morón. A pesar de las y amenazas ejercidas por los individuos, la víctima se resistió al ataque, pero no pudo detenerlos y escaparon con el rodado. Huyeron a los tiros, atacando las casas de los vecinos que gritaban desde sus ventanas.

Los registros fílmicos muestran el momento desde que los delincuentes interceptaron a la víctima cuando circulaba en una Kawasaki Z400, en la intersección de Defensa y Primera Junta.

Tras ordenarle que detuviera la marcha, la golpearon hasta lograr que soltara el manubrio de la moto. Los residentes comenzaron a gritar y algunos intentaron involucrarse, lo que derivó en el ataque con el arma que llevaban, provocando daños materiales. Dispararon al menos 9 veces.

🚨 SALVAJE ATAQUE MOTOCHORRO EN MORÓN: NUEVE TIROS A MATAR

- En esta nota, los detalles:https://t.co/V3Zsio25D7 pic.twitter.com/CNam3QKJCS — Vía Szeta (@mauroszeta) December 10, 2025

Según informó el medio local Primer Plano Online, en la escena quedaron casquillos y vidrios dañados. La mujer atacada relató haber resistido hasta que perdió el control del rodado y quedó tirada contra una pared.

En el momento de la huida, apareció el conductor del Fiat Palio rojo que inició una persecución contra los sospechosos, la cual terminó en un choque en la esquina de la calle Congreso. La Policía inició un operativo tras la alerta vecinal y comenzó la búsqueda.

El momento del choque

De acuerdo con los investigadores, resultó clave el rastreador satelital colocado en la motocicleta robada, que permitió detectar su ubicación en tiempo real en una vivienda de la calle Juan de Landara, cerca de Chuquisaca, partido de Hurlingham.

Con esta información, los agentes llevaron a cabo un allanamiento de urgencia con autorización del fiscal Claudio Oviedo y hallaron en el domicilio tanto la Kawasaki Z400 sustraída como la moto utilizada por los agresores para cometer el robo.

Los dos hombres fueron aprehendidos en el procedimiento y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente bajo cargos de robo agravado, abuso de armas de fuego y resistencia a la autoridad.